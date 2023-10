– 22. alkalommal rendezi meg a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér a Győri Könyvszalont. Nagy múltú az esemény, az első után gondolták, hogy lesz huszonkettedik is?

– 2001-ben intézményünk csak közreműködő volt a szervezésben a győri polgármesteri hivatal kulturális irodája mellett. Nagy izgalom volt, és eleve nem egyszeri alkalomnak indult, de két évtizedre nem gondolkodtunk előre. Akkoriban egy kétezer négyzetméteres sátorban volt a rendezvény, és elsősorban a könyvkiadókra fókuszált. A bemutatók ugyanott, egy kis színpadon, félórás, pörgős ritmusban zajlottak. Mára inkább rendezvényközpontú az esemény, zárt épületben szervezzük.

– Hol lesznek az események? A Kisfaludy Károly mellett, a győri Színház is igent mondott a helyszínre. Miért éppen ezekre esett a választás?

– A fő helyszín 2007 óta a Győri Nemzeti Színház, ettől csak a múlt évben tértünk el, gazdasági okokból. Ez egy igen jól bevált együttműködés, egyfelől a terek alkalmasak könyvkiállításra és rendezvényekre is. Nem is találhatnánk jobb helyszínt. Maga az intézmény is remek együttműködő partner. A Kisfaludy Károly Könyvtár pedig a helyszínkínálatot bővíti, hiszen a százhúsz rendezvényt három napban nem tudnánk kizárólag a színházban elhelyezni.

Dr. Horváth Domonkos - fotó: Kisalföld-archívum

– Sokan szeretik az író-olvasó találkozókat. Ezek közül ki tud-e emelni olyat, amire sokan lehetnek majd kíváncsiak?

– Nagyon sok szerzővel lehet találkozni idén is. Csak néhány nevet tudok kiemelni: Kepes András, Fűzfa Balázs, Bán Mór, Balázs Ágnes, Fiala Borcsa, Pörös Géza, Bíró Szabolcs, Zöldy Pál, Czakó Zsófia, Gerlóczy Márton, Réz András, Tóth Krisztina, Vámos Miklós, Török Máté, Zsuffa Tünde, Fábián Janka, Grecsó Krisztián, Cserna-Szabó András, Reisinger Attila, Babarczy Eszter és még nagyon sokan, közöttük számos győri vagy győri kötődésű szerzővel.

– Tavaly mintegy nyolcezer vendég volt. Mi mozgatja meg az embereket?

– Ne felejtsük el, hogy a múlt évben, szűkített keretben, csak a Kisfaludy Károly Könyvtárban volt a rendezvény. A közönség tényleges létszáma „normál esetben” 15-25 ezer fő között mozog. Az embereket az a „kulturális svédasztal” mozgatja meg, amit kínálunk. Ugyanis minden korosztályra, minden ízlésvilágra igyekszünk odafigyelni a kínálat összeállításánál.

– Mit nyújt az esemény a könyvbarátoknak? Mi a legfontosabb üzenete az eseménynek?

– Három olyan napot, amelyen érdemes ott lenni. Ahol találkozhatnak írókkal, barátaikkal. Ahol jól érezhetik magukat, kedvezménnyel vásárolhatnak. Üzenete? Telis teli a világunk üzenettel. Talán pontosan erről van szó, ne üzenetet olvass éppen, hanem gyere és legyél jelen. A kultúrában.

Zalán Tibor kapja az Alkotói Díjat

A Győri Könyvszalon Alkotói Díját 2023-ban Zalán Tibor kapja. Zalán Tibor József Attila-díjas író, költő, dramaturg. 2016-ban, a Győri Könyvszalon és a Győri Nemzeti Színház Kortársas-játék drámaíró versenyének győztese (Kitiltották a drónokat), aki egyúttal a közönségdíjat is elnyerte.