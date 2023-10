A kreativitásra ösztönző kihívás 2016-ban indult útjára, és ma már a világ számos pontján követik a napi feladatot. A cél az volt, hogy a művészek gondolatokat merítsenek egymás rajzaiból és a művészetkedvelőknek megmutathassák alkotásaikat.

A szabály egyszerű: rajzolj, posztold, és jelöld meg az Inktober hashtaggel. A napi kulcsszavak csak inspirációk, bátran el lehet tőlük rugaszkodni. Az eddigi témák között szerepelt már többek között az „álom” és az „ösvény”, és olyan elgondolkodtató címek állnak még előttünk, mint például a „fagy” vagy a „veszély”.

A soproni Kiss Péter nagyon fiatal kora óta rajzolt, graffitizett, később pedig grafikusképzésen is részt vett. Ceruzával és tűfilccel vág neki a harmincegy napos feladatnak.

Kiss Péter a kihívás kedvéért papírra cseréli a bőrt és ceruzára a tűt.

Fotó: Szalay Károly

– Instagramon követek művészeket – elsősorban a munka miatt –, és ezért már sokszor láttam, de idén vágok bele először a kihívásba.

A hétköznapok során elsősorban realisztikus fekete-­szürke és színes motívumokat „varr” magyar és osztrák kliensek bőrére, de most feketébb, kicsit pacásabb stílusban születnek keze alatt a rajzok. – Szerettem volna kipróbálni magam, és régen rajzoltam már, hiányzott. Úgy igyekszem egyébként, hogy később akár tetoválható is legyen, amit a kihívásra rajzolok. Hat éve nyitottam a stúdiót, egy éve dolgozik mellettem a munkatársam, Vivi, akinek említettem az Inktobert. Ő még nem hallott róla, de elképzelhető, hogy csatlakozik, hiszen bármikor be lehet szállni.

Horváth Blanka azt mondja, évek óta figyeli a kihívást és mások rajzait, most ő is úgy döntött, hogy belevág. A győr­újbaráti lány győri stúdióban alkot.

A győrújbaráti Horváth Blanka idén először vesz részt a kihívásban, amellyel az önkifejezéshez szeretne visszatérni.

Fotó: Csapó Balázs

– Amikor waldorfos lettem 2016-ban, ott voltak páran, akik részt vettek az akcióban.

Blankát több szempont is vezette, hogy idén beszálljon a kihívásba. Egyrészt így szeretne úrrá lenni a sokszor terhes maximalizmusán. – Eddig azért sem csináltam, mert féltem, hogy mindig lenne még mit igazítani rajta, és nem tenném ki. Most gyakorlom azt, hogy feltegyem akkor is, ha nem tökéletes. Egy hónapig nem lehet mindennap tökéleteset alkotni. Másrészt mostanában próbálom visszahozni az alkotói kedvem, mert évek óta azt tekintem elsődlegesnek, amit a vendég szeretne. Most azt keresem, hogy én mit képzelek el, mit alkotok. Próbálok visszatérni az önkifejezéshez.

Blanka digitálisan alkot és posztolja a rajzokat, de a hónap végén egy nagy kollázsban szeretné közzétenni a műveket. Ami nagyon férfias vagy klasszikus tetoválási téma a napi feladatok között, mint például a pók, a koponya vagy a farkas, azt igyekszik a saját nőies, minimalista vonalvezetésére lefordítani, vagy akár átértelmezni. Péterhez hasonlóan igyekszik azért annyira hű maradni a stílusához, hogy a rajzokat akár tetoválási mintaként is felhasználhassa a jövőben. Mások megoldásait csak utólag nézi meg, mert nem akarja, hogy befolyásolják. – Az adja az Inktober lényegét, hogy minden művész máshogy gondolkodik egy témáról, és most nem másnak szeretnék megfelelni ezzel, hanem magamnak – tette hozzá.