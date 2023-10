- Lelkesedésünk a kezdetek óta töretlen, világi és egyházi műveket is énekelünk, nagyon széles a repertoárunk, hiszen a célunk, hogy a dalokat ne csak mi élvezzük, hanem mindenki, aki hallgat bennünket - mondta a kórusvezető. Nagyon örülök annak, hogy még ma is van olyan aktív tagunk, aki a kezdetek óta velünk van, tizenéves volt, amikor belépett. Néhány évvel ezelőttig több olyan tagunk is volt, aki negyven évig énekelt velünk. Azt gondolom ez egy nagyon kivételes dolog - tette hozzá. Elmondhatom, hogy volt olyan időszak is az együttes életében, amikor generációk énekeltek együtt, a szülők után beléptek a gyermekek is. Sajnos egyre kisebb létszámú a kórusunk, viszont a közelmúltban egy szerencsés véletlennek köszönhetően a nagylózsi Bel Canto Vegyeskarral "házasságot kötöttünk" és azóta együtt énekelünk és inspiráljuk egymást.

A jubiláló énekegyüttest Talabér Jenő, a település polgármestere köszöntötte, aki beszédében méltatta a több, mint négy évtizedes kórus munkáját.

A köszöntő után az énekkar egy fantasztikus koncerttel lepte meg a közönséget, ahol olyan dalokat hallhattak a repertoárból, amelyek még nem csendültek fel korábban. A születésnapját ünneplő énekegyüttes mellett a résztvevők a csornai és lövői énekkarok dalcsokrát is meghallgathatták, amelyet vastapssal hálált meg a közönség.