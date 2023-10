Fotó: Szalay Károly

- Az első könyv írása is könnyen ment, csak be kellett hunynom a szemem és jöttek a gondolatok, hiszen mindenre emlékszem abból az időszakból - elevenítette fel a kezdeteket Laci bácsi.

- Többen kérték, hogy folytassam Fertőboz történetét a későbbi időkkel, de miután a nyolcvanas években elkerültem a faluból, már nem volt olyan személyes élményem, amiből meríthettem volna. A katonakorom azonban mindig is foglalkoztatott és mivel nagyon kalandosra sikerült, gondoltam ezt az időszakot örökítem meg a következő könyvemben. A címe nem véletlenül lett Adj király katonát. Ez a népi gyermekjáték már valahol az életre nevel ugyanúgy, mint a katonaság, tehát ebben a címben benne van a játékosság és a komoly katonaélet is. Személyes emlékekre épül, kiegészítve néhány bajtárs, katonatárs visszaemlékezésével. A bevonulásomat megelőző évekről, valamint a Lentiben majd Baján eltöltött huszonnégy hónapról szól. Ez a két év a nehézsége és viszontagságossága mellett rendkívül tanulságos is volt, ennek a történetét igyekeztem visszaadni a könyvben - zárta a beszélgetést.

A saját fotókkal illusztrált kötetet október 27-én 16.30 órakor mutatják be Sopronban a Széchenyi-könyvtárban.