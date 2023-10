- Iskolánk, a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola is részt vett ebben a kampányban, hiszen fő profilunk a nemzetiségi oktatás. Nagy hangsúlyt fektetünk a magyarországi, azon belül a soproni és Sopron környéki németek nyelvének, kultúrájának, hagyományainak ápolására. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy csatlakozzunk a Wanderschlüssel - kampányhoz - osztotta meg lapunkkal Baloghné Nemes Erika az iskola igazgatóhelyettese. - A Kollégák a Volkskunde (német népismeret) órák keretében a tanulókkal rengeteg anyagot gyűjtöttek össze a helyi németség múltjáról, szokásairól, mindennapjairól, viseletéről, melyeket szebbnél-szebb plakátokkal, ötletes játékokkal prezentáltak. Tanulóink külső helyszíneken is jártak, ahol szintén hasznos információkat, tudást szereztek. A projekt közösségépítő erejét is kiemelném, hiszen a tanulók és Kollégák mellett a helyi és országos Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői is bőven kivették részüket a munkából. Az ő segítségükkel létrehoztunk egy online Tudástárat, ahová mindenki feltölthette a birtokában lévő dokumentumokat, fotókat, videókat - tette hozzá.

A Wanderschlüssel –kampány ládája a közelmúltban érkezett az iskolába, melyet ünnepélyes keretek között fogadtak.

- Az ünnepélyes fogadást Tormáné Bakody Noémi iskolánk igazgatója nyitotta meg, majd fenntartói oldalról Krisch Magdolna, a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke értékelte a projektet. A műsorban szerepelt iskolánk néptánccsoportja, valamint a hetedikesek előadásában egy jelenetet láthattunk a németek betelepüléséről és hétköznapjairól, melynek szövegét kolléganőnk írta. A hatodikosok és a Bánfalvi Kórus előadásában gyönyörű dalokat hallhattunk. A rendezvény végén elhelyeztük a ládában a mi „kincseinket”: egy – a projektet összefoglaló – füzetet és pendrive-ot, egy gyerekek által készített falvédőt, helyi tájszólást gyakorló dominót és egy lábas, kartonból készült, Poncichter bablevest is - foglalta össze a tanárnő.

A projekt során elkészült munkákból kiállítást szerveztek az iskola folyosóján, melyre – előzetes bejelentkezés után – szeretettel várják az óvodákat és általános iskolákat.