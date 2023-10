Farkas Ervin evangélikus lelkész azt meséli, teológus hallgatóként öt éven keresztül járt a váci fegyházba, a börtönmisszióban önkénteskedni. – Ott ismertem meg Lajost, és már akkor feltűnt milyen erős hittel éli meg a rácsok mögött az Istenhez tartozást.

Lelkészek meg gyülekezetek bűnről és bűnbocsánatról sokszor beszélünk, de teoretikus teológiai síkon megragad és nem üt arcon az hogy bűnösök vagyunk, megváltásra van szükségünk. Nagy segítség, ha olyannal állunk szóba, akiről nem csak a szószéki lózungok alapján lehet azt mondani, hogy bűnös, hanem a büntető törvénykönyv alapján is. Nagyon hiteles karakter, meri vállalni honnan jött és látszik is mit változtatott az életén Krisztus.

Azt mondatja a bizonyság tétel azért is fontos, mert a szerkularizáció egyre inkább elhiteti, hogy a hit magánügy, és elfelejtjük, hogy is kell azt megosztani másokkal, hogy kell róla beszélni. – Pedig akik megéljük a hitünket tudjuk, hogy ez igazából közösségi ügy. Segíthet, amikor valaki eljön és meg mer szólalni. Talán bennünket is megnyit arra, hogy elkezdjünk beszélgetni és komolyan vegyük azt a valóságot, ami a megváltás miatt a miénk.

A kétnapos programot a Bethlen Gábor alapkezelő támogatja.