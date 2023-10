- Ilyen alkalmak során döbbenhetünk rá, hogy szűkebb környezetünkben is mennyi látni és felfedezni való érdekesség létezik, amelyekről ritkábban szólnak a tudósítások – fogalmazott a közös kirándulásról Kocsis Imre a Győri Hely- és Családtörténet-kutatók Baráti Társaság tagja.

A felkeresett településeken található érdekességekről helyi kalauzok, valamint egy-egy vállalkozó résztvevő tartott előadást.

Az érdeklődők megtudhatták, hogy a Rábaköz egyik ikonikus épülete, a rábacsanaki katolikus templom keresztelőkútját, maga Boldog Apor Vilmos győri püspök szentelt fel 1943-ban. De az Árpás-Dombiföldön álló Szent Jakab apostol templom Köpenyes Madonnájáról is rengeteg izgalmas részletet megtudhattak. Emellett szó volt az Rába mentén található Erzsébet kertekről is.

Fotó: Kocsis Tibor

Marcaltő-Ihászon a nemrég alapított helytörténeti gyűjteményben látták vendégül a kirándulókat. A téti programokat közös versmondással koszorúzással kezdték a Kisfaludy Károly-emlékműnél, Ezt követte a város történetének, valamint a katolikus és az evangélikus templomnak a megismerése

A fáradt, de továbbra is lelkes közönség többet megtudhatott Tét négy jeles irodalmárról, valamint a Szent Antal-kultuszról is élménydús előadást hallhattak. A hallgatóság megtudhatta, hogy Szent Antalnak szinte minden katolikus templomban található szobra. A kultusz egyik legrégibb hagyománya pedig Kunszigeten él, ahol ma is imanyolcaddal emlékeznek meg a segítő szentről.

Az előadások sorának zárásaként az 1849. június 13-i csornai csatáról, és az e csatában elesett huszártisztekről emlékeztek meg.

A kirándulás befejezéseként a társaság kilátogatott a katolikus temetőbe, ahol a csornai csatában elesett huszártisztek közös síremlékén, valamint Opitz Ferenc sírhelyén helyezett el koszorúkat. Látták, hogy az említett síremlékek mindegyike felújításra szorul, leginkább Opitz Ferencé. Czapáry-Martincsevics András, a Magyar Nemzetőrség „Török István" Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetségének elnök-parancsnoka ezért nagylelkűen elvállata az említett síremlékek felújítási munkálatainak megszervezését.