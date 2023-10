Hajdu Tibor és Juhász Jázmin a nem rég bemutatott Ármány és szerelem előadás főszereplői. Mint mondták, nem kis színészi feladatot kaptak, amellett, hogy több száz éves, archaikus szöveggel kellett megbirkózniuk, a darab mondanivalója is mély. Hajdu Tibort kérdeztük a Junior Prima díja kapcsán, illetve Juhász Jázmint a Győrben kapott szerepeiről lehetőségeiről. Két éve a Dráma a szalonban programon tűnt fel először a városi színpadon, azóta számos sikertörténetet tudhat maga mögött. A teátrum a Kisalfölddel közösen, idén is megszervezi a 22. Könyvszalon alkalmából a rendhagyó bemutatókat, amelynek részleteiről és rendezőiről is beszámoltak a művészek.

