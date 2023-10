Csornán, a Városi Művelődési Központban lép színpadra a bősárkányi amatőr színjátszó kör, a Bő-Art társulat. Nagy utat járt be a csoport a 2019-es megalakulása óta. Megannyi díj és szereplés van már a hátuk mögött, bemutatkoztak például a budapesti Nemzeti Színházban is. Németh Fáni, a társulat vezetője számolt be a Kisalföldnek a közelmúlt történéseiről.

– 2019-ben egyszeri alkalomra állt össze a csapat, az István, a király rockopera bemutatására. Aztán olyan szerencsés helyzet alakult ki, hogy együtt maradtunk, azóta is játszunk, és nagyon élvezzük – mutatta be a kezdeteket Németh Fáni. – Második darabunk A sárkányok hallgatnak címet viselte, amit a Pajtaszínház programsorozat keretében tanultunk meg, és eljutottunk vele a Nemzeti Színházban tartott ötödik Pajtaszínházi Szemlére. Ez ugyan nem verseny volt, de elnyertük a legjobb előadásnak járó különdíjat. Aztán jött a covidos időszak, amikor bezártak az intézmények, ám ekkor sem szakadtunk el egymástól. Online videókat, műsorokat készítettünk; ünnepi műsorokat, dalklipet, mesét. Ezután vágtunk bele legújabb nagy vállalkozásunkba.

Tudtuk, hogy nem könnyű előadás, de bevállaltuk.

Németh Fáni a Száll a kakukk fészkére című Ken Kesey-regény színpadi változatára utalt. Az ötlet pedig abból adódott, hogy a bősárkányi egészségház felújításakor leselejteztek jó néhány orvosi köpenyt. Adott volt tehát a lehetőség, hogy „orvosdarabot” válasszanak.

– Tudtuk, hogy nem könnyű előadás, de bevállaltuk. Tizenegy hónapon keresztül hetente kétszer próbáltunk, és tavaly novemberben mutattuk be először Bősárkányban. A premier után röviddel már Mosonmagyaróváron, a Moson Vármegye Színjátszó Találkozón kaptunk vele arany minősítést, és szinte minden díjat elhoztunk: miénk lett a legjobb rendezőnek és a legjobb főszereplőnek járó elismerés. Azóta többször is játszottuk, például a Színházi Olimpián Szombathelyen kétszer is. Legutóbb Jánossomorján adtuk elő, most Csornára készülünk vele.

A jegyek fogynak, aki látni szeretné a Bő-Art produkcióját, igyekezzen szerezni az október 7-i előadásra. Kaphatók Csornán a Városi Művelődési Központban, valamint Bősárkányban a könyvtárban.