– Azt mondta Kálmán korábban, hogy amit az Isten elvett, amikor nem tanulhattam zenei pályán, azt most életem alkonyán visszaadja, ezért el kell menni, átvenni a díjat! – Viszont a reményteljes kórházi lábadozás alatt váratlanul mégis magához szólította a Teremtő Németh Kálmánt, ezért Ildikó elbizonytalanodott, elmenjen-e. – Nem tudtam, hogy lesz-e hangom, de az Isten adott erőt – mondja.

2017-ben alapította Éliás Tibor a Dankó-életműdíjat, melyet idén Varjasi Ildikó nyert el a magyar nótáért végzett, több évtizedes munkájáért.

Huszonhárom éve vezeti a Győr-szabadhegyi Nótaklubot, ugyanennyi ideje tagja a győri nótaegyesületnek. Bár csak ötvenéves kora után merülhetett el igazán a zene világában – több mint százötven nótát írt, amiért 2019-ben az év magyarnóta-szerzőjének választotta az Artisjus.

Hat unokája és két dédunokája van, így népes család kísérte a budapesti díjátadóra, ahol a Dankó Pista halálának évfordulójára írt, Cigánylegény hegedűje című szerzeményével és egy másik nótával lépett fel. – A fiam azt mondta, anyukám, még ilyen szépen nem énekeltél. Kálmán vagy a jóisten adott erőt? Nem tudom. Pedig utálják a magyar nótát a gyerekeim, ugyanúgy, mint én utáltam. A magyar nótára meg kell érni, azt mondom, negyvenéves kor alatt ne is énekelje senki!

Ildikó kisgyermekkora óta énekelt, és minden iskolába kimentek akkoriban a zeneiskolából felmérni az első osztályosokat. – 1952-ben az én édesapámnak is szóltak, hogy taníttasson, mert úgy tűnik, volna érzékem a zenéhez. Így kerültem zeneiskolába, ahol ’59-ben végeztem – emlékszik vissza. Zongorázni szeretett volna, ám olyan nagy hangszerre nem volt pénze a családnak, de elég jó hallása volt hozzá, így egy tanár ajánlotta nekik a hegedűt. Édesapját ’57-ben internálták izgatásért, ezért hiába szeretett volna szolfézstanár lenni, első körben nem nyert felvételt a konzervatóriumba, mert meg volt jelölve a neve mint osztályidegen.

– Verebics Ibolya opera-énekesnő rokonom volt, és megtanította nekem az Ave Mariát, amit 14 évesen a gyárvárosi templomban elénekeltem egy esküvőn. Volt ott egy rokon bácsi, aki hallott róla, hogy visszautasítást kaptam. Ezután fölkereste édesapámat és elvitt előbb a városházára, aztán a megyére, aztán egész Budapestre Darvas József oktatási miniszterhez. Azt mondta, vigyem az énekversenyen nyert csillebérci aranyérmemet, legyek úttörőruhában és köszönjem azt, hogy „Előre!”. Amikor kijött az épületből a miniszter, megkérdezte, hogy mi járatban kispajtás, én pedig elsírtam magam, hogy engem nem tetszik felvenni a zenegimnáziumba. Azt mondta, na, akkor ezt apukával megbeszéljük.

Kiderült, hogy Győrből nem továbbították a fellebbezési kérelmüket. Október elsejével elkezdhetett tanulni hegedű–ének szakon. A harmadik évben lehetett volna tanítóképzőbe menni. – Akkor behívattak, hogy nem vagyok alkalmas a zenei pályára, eltanácsolnak. Még végbizonyítványt sem kaptam.

Édesapja azt mondta, akkor más pálya kell. Elvégezte a hát gyors- és gépírást, a közgazdasági technikumot, ez- után képesített könyvelő és statisztikusként helyezkedett el a házgyár pénzügyi osztályán. – A Rába vagongyári kórus tagja és szólistája voltam, aminek a fenntartója a Győr-Sopron Megyei Szakszervezetek Tanácsa volt. Nyugat- Németországba indult fellépni a kórus, de a főnöknőm épp nem engedett, mert pénzügyi zárások voltak. Fölkeresett a vasas-szakszervezet titkára, aki hallott énekelni, hogy elmegy a titkárnője, szívesen felvenne a helyére, és akkor mehetek a kórussal, amikor szeretnék.

Varjasi Ildikó fiatalként nem is kedvelte a nótákat. Ötvenévesen férje nevezte be az első nótaversenyre. Fotó: Kisalföld Archív

A Győr-Sopron megyei vasas üzemek titkárai negyedévente tartottak értekezleteket, amin időről időre nótáztak is. – Én klasszikus zenét tanultam, és nem is szerettem a nótát. De ezeken az értekezleteken elkezdtem magamba szívni. Egy idő után vittem a hegedűmet is.

Közben férjhez ment, gyerekeik születtek. De sokat kesergett, mert nem nagyon értette a könyvelést, nem szerette a matekot. – Ötvenéves voltam, amikor a férjem azt mondta, hogy „figyelj, annyi magyar nótát tanultál! Hirdetnek egy nótaversenyt Jákó Vera emlékére, én benevezlek téged, válassz két dalt, mérettesd meg magad!” Mikor megszólalt a színpadon mögöttem a cigányzenekar, akkor dőlt el a sorsom.

Elég jól is sikerült ez az első szereplés. Ezután kereste meg Jankovics György 2000-ben, meghívta a szabadhegyi József Attila Művelődési Házba, hogy jöjjön a nótaklubba. Fél év múlva őt felhelyezték Pestre mint országos elnököt, erre a nótaklubban kiállt és mondta, hogy szeretné átadni a vezetést Ildikónak. Ennek 23 éve.

Varjasi Ildikó azóta szervezi, kíséri, lelkesíti a nótaklubot. Hatvanan is eljönnek egy-egy alkalommal, hogy mikrofont ragadva elénekeljenek egy bakanótát vagy szerelmes dalt.