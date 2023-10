A RáHangoló című komolyzenei ismeretterjesztő sorozat részeként, a zene világnapja alkalmából A brémai muzsikusok című zenés-mesés koncertet tűzték műsorra a vasárnap délelőtti előadáson. A négy állati jóbarát szép és különös történetét, a Grimm testvérek egyik legszebb meséjét ezúttal hárman adták elő: Tóth Zsóka előadóművész a mesét szolgáltatta, Kerti István klarinéton, Ocskai Gabriella, a produkció szerkesztője zongorán kísért. Az előadás mintegy háromnegyed órája hamar eltelt, a produkció sikerét a nagy taps is bizonyította a végén.

A Gerecse Kapujánál is zenélt a Kodachrome.



A zene világnapján a könnyű­zene is teret kapott. Nem egy helyszínen, hanem Tatabánya több pontján is különleges, zenei flashmobkoncertek hívták fel a világnapra a figyelmet. Az alkalmi színpadról, egy teherautó platójáról élőben szólt a zene, négy helyszínen, egymást követve léptek fel az együttesek és adtak fél-egy órás koncerteket. A négy koncert fellépői a SuLaVie és a Kodachrome zenekarok voltak. Az elhangzott zeneszámok a populáris, akusztikus magyar és külföldi dalok közül kerültek ki. A flash­mobkoncertek sora a Gerecse Kapuja kirándulóhelynél ért véget. Most eggyel több élményben lehetett részük az ide kirándulóknak. Többen meglepődtek, de alapvetően tetszett mindenkinek a műfaj.