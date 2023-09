Már javában elkezdte a Győri Filharmonikus Zenekar is a 2023/24-es évadát. -Az új évadszlogen így szól: ősztől igazi Varázslat vár a közönségünkre. Az örökzöld művek és a könnyűzenei bemutatkozások után izgalmas mesterművekkel és kuriózumokkal jelentkezünk. Újraindítottuk a szakrális, Istvánffy Benedek és a kamarazenei, Flesch Károly hangversenybérletet is - emelte ki Fűke Géza az együttes igazgatója.

Fotó: GYFZ

Az évad A zene világnapja című koncerttel indul szeptember 30-án, a vezető karmester Rajna Martin az ünnepi programba Mahler 1. szimfóniáját és Beethoven zongoraversenyét válogatta be. Szerepel opera is a varázslatos kínálatban. Természetesen zongoraversenyekből sem lesz hiány: a Kossuth-díjas és Liszt-díjas művész, Balázs János is színpadra lép 2024 márciusában. Az évad több budapesti koncertet is ígér a győri filharmonikusoknak: a Zeneakadémián Mozart c-moll zongoraversenyével és Brahms 4. szimfóniájával lépnek a közönség elé Berkes Kálmán vezényletével, de nagy örömmel tesznek eleget a Budapesti Fesztiválzenekar és a Müpa felkérésének is.

Izgalmas nyári időszakon vannak túl, nemrég koncertet adtak a Zenélő Udvarok programjaként a RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdőben. Itt a fúvósoké volt a főszerep, a Győri Filharmonikus Zenekar újonnan megalakult fúvószenekari formációját mutatkozott be Silló István vezényelte.

Emellett közönségzenekart toboroznak több korosztályt megszólítva, de csatlakozhatnak egykori hivatásos muzsikusok is. A meghallgatásokat szeptemberre tervezik. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet.

Fotó: GYFZ

Pénteken újabb nagy dobásra készülnek filharmonikusok Péter Bence világhírű zongoravirtuózzal. Az Audi Arénában a legismertebb filmzenéket és legnagyobb slágereket játsszák: Star Wars, a Superman, a Harry Potter, valamint a Karib-tenger kalózainak méltán népszerű dallamai varázsolják majd el közönséget, de lesznek Queen- és Michael Jackson-dalok is.