2008. óta szervezek közösségi programokat a faluban, úgy gondoltuk nagy igény és szükség van a közösségi létre, közösségi érzésekre, az ilyen jellegű összefogásokra

- kezdte Fülöp Zoltán Sopronkövesd polgármestere. - Igyekszünk minden évben olyan programkínálattal készülni, ami valóban a kikapcsolódást, a jókedvet és az összetartozást jelképezi. Mindig cél volt, hogy a helyiek, helyi gyűjteménnyel rendelkezők is bemutatkozhassanak, akik mindig nagy örömmel teszik nyilvánossá az általuk összegyűjtött emlékeket, tárgyakat - tette hozzá.

A Grófi magtárban és az Alkotóházban a rendezvény ideje alatt több érdekes és látványos tárlat is fogadta a vendégeket.

- A kiállításokat is igyekeztünk érdekessé tenni - mondta a polgármester. A falu használati tárgyaiból nyílt kiállítás a Tájházban, ahol a székek versenyét rendeztük meg "Legyen a Tájház két napig székes-egy ház!" címmel. A könyvtárban Zsiga Éva Könyvszobrászat című kiállítása volt a program, a Látogatóközpontba Rádiómúzeum költözött rádiótörténeti ritkaságokkal, de viselet kiállítást is megcsodálhattak az érdeklődők Kelemen Dávid helytörténésznek köszönhetően - sorolta. - Az egyik legérdekesebb tárlatunk a település határában járt menekültek és migránsok elhagyott tárgyaiból nyílt a Grófi magtárban, és volt mackógyűjtemény és babakiállítás is, amely egészen tavaszig látogatható - tette hozzá.

- A Fülesen született magyar íróra és költőre vitéz Somogyváry Gyulára ebben az évben többször is emlékezünk, januárban egy verses estet tartottunk, most egy emlékkiállításon mutattuk be az ő életét, munkásságát és tervezünk még egy biciklitúrát is Fülesre - egészítette ki.