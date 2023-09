Győr - Kulturális örökség napja a Rómer-múzeumban

09. 17., vasárnap

Több helyszínen

Bástyáról bástyára – A győri vár nyomában

Találkozási pont, jegyvásárlás

9.30–10.00, Esterházy-palota (Király utca 17.)

Repüljünk vissza a XVI–XVII. századba! Tartsanak velünk ezen az izgalmas időutazáson, ahol a török kori győri végvár egykori falai és bástyái nyomába eredünk. A sétát vezeti Székely Zoltán múzeumigazgató. Részvételi díj egységesen: 1500 Ft/fő.

A részvételi díj nyugta ellenében feljogosít a rendezvény napján a „Megvesszük Győrt és bástyája mienk” című időszaki tárlat látogatására a Magyar Ispita (Nefelejcs köz 3.) kiállítóhelyen, az adott napon 17 óráig.

Irány a kupola!

14.30–16.00 és 17.00–18.30, zsinagóga (Kossuth L. u. 5.)

A program első részében az érdeklődők a zsinagóga építéstörténetével és belső felépítésével ismerkedhetnek meg, majd a kettős kupolába tehetnek látogatást. A rendezvény második felében az egyedülálló Vasilescu-gyűjtemény, ezen belül is Ország Lili festőművész művei között kalandozhatnak egy tárlatvezetés keretében.

Programvezetők: Csillag Veronika múzeumpedagógus, Pápai Fruzsina Menta muzeológus, Szabadvári Attila Imre grafikusművész.

A részvétel regisztrációhoz között. Regisztrálni a [email protected] e-mail-címen lehet szeptember 13-ig. Részvétel turnusonként max. 20 fő.

Gyülekező 14 órától és 16.30-tól. Részvételi díj: 1500 Ft/fő.

FESZTIVÁL

„Hello Győrszentiván”

09. 15–17., péntek–vasárnap

Váci Mihály u. 3.

Szeptember 15. és 17. között érkezik a város legnagyobb 3 napos rendezvénye. A koncerteken kívül street food, gasztro, vidámpark és minden olyan hozzávaló is vár rád, amitől igazán fesztiválhangulatba fogsz kerülni!

09. 15., péntek

Péntek

17.30 Parno Graszt

20.00 Bagossy Brothers Company

22.00 Lotfi Begi

09. 16., szombat

18.00 Soulwave

20.00 Dzsúdló

22.00 Metzker Viki

09. 17., vasárnap

Vasárnap

17.00 Bruno X Spacc

19.00 Majka

A rendezvény szombaton és vasárnap 12–15 óráig ingyenesen látogatható, ezt követően kizárólag érvényes napijeggyel vagy bérlettel van lehetőség a rendezvény területén maradni!

A belépés 10 éves kor alatt ingyenes!

Jegyinformáció: https://hellofeszt.jegyx1.hu/.

GASZTRO

XXI. Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó

09. 16., szombat, 9.00–15.00

Széchenyi tér

21. alkalommal rendezi meg a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozata az Agrárminisztérium támogatásával az Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozót. A fesztiválon pékipari vállalkozások mellett kézműves vállalkozókkal, iparművészekkel, kézműves-foglalkozással és színpadi programokkal várják a látogatókat.

Színpadi műsorok:

10.00 Aranykapu zenekar

11.00 Rába-parti Country Klub – táncos műsor és közös tánctanulás.

13.00 Anetta

14.00 Gats Éva és Kollár Péter Erik, a Monarchia Operett művészeinek műsora.

III. Győri Halnapok

09. 15–17., péntek–vasárnap

Radó-sziget

A III. Győri Halnapok gazdag étel- és italkínálattal, színes programokkal várja az érdeklődőket.

Program

09. 15., péntek

17.00 Crazy Monday zenekar – koncert.

19.00 Váray Akusztik Stand Up – koncert.

21.00 „Latin night”. DJ Giga, Vas „Iron” Norbert – konga, Müller Attila – szaxofon.

09. 16., szombat

11.00 Belvárosi Betyárok zenekar – koncert.

13.00 „Jó ebédhez szól a nóta” – Szórádi Árpád műsora.

15.30 „Édes kettes”. Könnyed szórakozás ismert slágerekkel és saját dalokkal – Molnár Ágnes, Mészáros Tamás.

17.00 „Emlékszel még?” Budapesti művészek zenés műsora: Mádi Piroska énekművész, Buch Tibor színművész, Horváth Elemér „Emi” hegedűművész, Horváth Péter zongora- és gordonkaművész.

19.00 RockMűhely együttes – koncert.

21.00 Triász zenekar – koncert.

09. 17., vasárnap

11.00 Alma zenekar – koncert.

13.00 „Délibábos Hortobágyon”. Nóták és operettslágerek, filmbetétek – Kosáry Judit, Sebestyén Tamás műsora.

15.30 „Szeretni bolondulásig”. Szécsi Pál slágerei – Mohácsi Attila műsora.

17.00 CandyMen Duo – koncert.

IRODALOM

Petőfi, a közös eszme

09. 18., hétfő, 17.00

József Attila Művelődési Ház (Móra Ferenc tér 1.)

Az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület minden érdeklődőt vár Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a Petőfi, a közös eszme című műsoros estjére

Köszöntőt mond: Rákosi Zsolt János, az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület elnöke

Közreműködnek:

Hani Jánosné, Lukács Erzsébet, Marcsa György, Szigetköz Pávakör, Tóth György gitáros, Dr. Horváth József történész, Lippentő Táncegyüttes, Csikó Teodóra színművész, Takács Zoltán színművész, Horváth Ferenc műsorvezető.

KONCERT

Dés László: Így öten

09. 18., hétfő, 19.00

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

A nagy sikerű Férfi és Nő koncertsorozat után most egy új nagy nevű színésznégyes mutatkozik be Dés László dalaival: Básti Juli, Für Anikó, Mácsai Pál és Nagy Ervin.

A produkciót ezúttal is egy kiváló zenészekből és vokalistákból álló zenekar kíséri.

Jegyinformáció: https://gag.jegy.hu/.

GYEREK

Háznyitogató

09. 16., szombat, 10.00–18.00

Generációk Háza (Aradi vértanúk útja 23.)

Nyitott műhelymunka keretében mutatkoznak be házunkban működő csoportjaink. Ha bejössz hozzánk, minden zugban találkozhatsz valamilyen foglalkozással, szakkörrel, műhellyel.

10.00–12.00 Szövőműhely Kustán Melindával.

11.00–12.00 Etka-jóga Tóth Nórával.

12.00–13.00 Szabadmozgásos klasszikus élményfoglalkozás felnőtteknek Farnadi Tamarával.

14.00–14.45 Néptánc kicsiknek Varga Ágival.

15.00–15.45 Aranykapu-koncert Töreky Zsuzsival.

16.30–17.00 Ringató-foglalkozás a győri ringatósokkal.

17.00–18.00 Táncház a Rábca Néptáncegyüttessel, és még sok-sok-sok minden más...

Bővebb információ: www.generaciokhaza.hu.

KIÁLLÍTÁS

Ars Sacra Fesztivál – Alkotói tárlatvezetés

09. 16., szombat, 14.00

Püspökvár, bemutatóterem (Káptalandomb 1.).

Borza Teréz Ferenczy Noémi-díjas porcelán- és szobrászművész tart alkotói tárlatvezetést a „Húsvét titka” című állandó kiállításban. A tárlatvezetést követően a Püspökvár udvarában található „Szent Margit fohásza Magyarországért” című szoborkompozíció megtekintésére is lehetőség nyílik, amely szintén a művésznő alkotása.

A programon való részvétel az Ars Sacra Fesztivál keretében ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges. A helyszín adottságai miatt – érkezési sorrendben – max. 30 főt tudunk fogadni. Fontos tudni, hogy a kiállítótér közvetlen megközelítése nem akadálymentes, kb. 100 lépcső megtételével lehetséges, és a helyszínen sem lesz lehetőség a leülésre.

Találkozó a Mindenki Krisztusa szobor előtt 13.50 órakor.

Őszi tárlat

09. 16., szombat, 17.00

Esterházy-palota (Király utca 17.)

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum tisztelettel meghívja az érdeklődőket Győr Vármegyei Őszi Tárlat ünnepélyes megnyitójára.

Köszöntőt mond: Virág-Adorján Andrea polgármesteri főbiztos. A kiállítást megnyitja: Kövesdi Mónika művészettörténész. Közreműködnek: Mike Zoltán és Zimonyi Gábor, valamint a Győri Nemzeti Színház zenekari művészei.

A kiállítás megtekinthető 2023. október 23-ig.

ELŐADÁS

Magyar évezredek

09. 19., kedd, 18.00

GYMSM Kereskedelmi és Iparkamara, Baross Terem (Szent István út 10/A)

Marton Veronika „A világ teremtése az ékiratok szerint” című előadása.

A belépés ingyenes.

CSALÁDI

Családi nap

09. 16., szombat, 15.00

Bercsényi liget–Hársfa utca találkozása

Családi nap a kultúrák találkozása jegyében az Újvárosi Művelődési Ház szervezésében.

A programból: Néptáncműsor – Csobolyó Néptáncegyüttes; Dankó Szilvia szórakoztató zenés műsora; „Cigányzene, magyar nóta” – Szigeti Ferenc, kísér: Baranyai István prímás és cigányzenekara; Emilio-koncert.

A rendezvény ideje alatt: légvár, büfé. A program ingyenes.

Ménfőcsanaki Szüreti Nap

09. 16., szombat, 14.30–20.00

Bezerédj-kastély Művelődési Ház udvara

Szüreti napra invitálják az érdeklődőket. A rendezvény házigazdája Szabó Jenő önkormányzati képviselő.

14.30 Szüreti felvonulás huszárokkal, lovas kocsival, fúvószenekarral és a Marcal Néptáncegyüttessel.

A megállóhelyek tervezett időpontjai:

15.10 Malom úti Bedő-bolt

15.30 Mini Bécsi cukrászda

15.50 Szent Antal-szobor

16.30 Dressing Room-koncert – Jáger András és Szabó Balázs, a Győri Nemzeti Színház művészei.

17.30 Térzene – Téti Fúvószenekar.

18.00 Hordókészítési bemutató – Videmann János kádármester.

Köszöntő: Szabó Jenő önkormányzati képviselő.

18.30 Hot Jazz Band Kossuth-díjas magyar jazz-zenekar műsora tánckísérettel.

A program ingyenes!

SÉTA

Naplementetúra, hajós városnézés

09. 15., péntek, 18.30

09. 16., szombat, 18.00

Másfél órás városnézés kishajóval, az alkony fényeiben, a folyók városában.

Részvételi díj: 6000 Ft/fő.

Győr a folyók városa – hajós városnézés

09. 16., szombat, 16.30

Megmutatjuk, hogy miért szeretjük nagy múltú városunkat!

Részvételi díj: 5500 Ft/fő.

A programokra a részvételhez előzetes regisztráció szükséges!

Bejelentkezés: [email protected], vagy telefonon: +36-30/294-9174.

EGYÉB

Régiségvásár

09. 17., vasárnap, 7.00–14.00

Tarcsay utcai piactér

Vasárnap ismét Győri Régiségvásár a Tarcsay utcai téren. Szeretettel várják a régiségek kedvelőit kincseket böngészni, vásárolni. Kérjük az autósokat, hogy a kocsikat szombat estétől vasárnap délutánig ne hagyják a téren.

*

Mosonmagyaróvár

ELŐADÁS

Nyamvadásgátló varázsszerek

09. 19., kedd, 19.00

Flesch-központ

Laár András estje.

A „nyamvadás”, azaz a lefokozott, körülményeknek alávetett élet ott kísért mindnyájunkat a mindennapokban. Bármelyik pillanatban elkaphat minket a sötét sodrás, ami bedilizésbe, összeomlásba, betegségbe dönt minket.... hacsak nem fejlesztjük ki belső védekező erőinket, szellemi, lelki ellenálló képességünket. A rendszeresen végzett szellemi-lelki gyakorlatok adják azt a kapaszkodót, amely kiemelhet minket a „nyamvadásból”, azaz a külső körülményeknek való reménytelen kiszolgáltatottságunkból.

Ez az est ezekről a tudati módszerekről szól a Laár Andrástól megszokott humoros előadásban.

KIÁLLÍTÁS

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR

09. 18., hétfő, 17.00

Flesch-központ

Papp Andrea festőművész kiállítása. A tárlaton a művésznő elmúlt 6–7 évből válogatott művei lesznek láthatók és megvásárolhatók.

A kiállítás október 1-jéig látogatható a Flesch-központ nyitvatartási idejében.

FESZTIVÁL

ARS SACRA FESZTIVÁL

09. 16–17., szombat-vasárnap

Fehér Ló Közösségi Ház

09. 16., szombat

16.00 Családi délután, kézműveskedés (angyalkák, kabalafigurák készítése, színezés).

17.00 A Keresd a békét! című rajzpályázat eredményhirdetése és rajzkiállítás-megnyitó.

A pályaműveket értékeli: Vecsei László Ezékiel festőművész.

18.00 Keresd a békét! A Mosonmagyaróvári Fotóegyesület kiállításának megnyitója. A képeket a nézők figyelmébe ajánlja: Vecsei László Ezékiel festőművész és Kertész Attila, az egyesület elnöke.

09. 17., vasárnap

17.00 Ünnepi műsor. A műsort megnyitja Farkas István piarista.

Fellépők: Camerata Sumynona, En l’ air tánccsoport, a Hildegard Óvoda ovisai, a piarista iskola tanulói, a Mosonyi Mihály Zeneiskola zongora tanszakos növendékei, Horváth-Medgyesi Kata és Gergely Anna versmondók, valamint a dunaszigeti Pax Humana énekkar.

SÉTA

Hőnel Béla építész emlékséta

09. 16., szombat, 15.00

Kápolna tér, Rozália kápolna

Hőnel Béla magyaróvári építésznek a mosoni városrészben lévő Fő utcai épületei kerülnek bemutatásra a Rozália kápolnától a volt Csókay-féle hentesárú-gyár irodaépületig.

09. 17., vasárnap, 15.00

Várköz, a Lenau házzal szemközt

Hőnel Béla építész Magyaróvár Ady Endre utcai házai és a Lajta-csatorna. A séta az Ady Endre utca elejétől a Lenau-háztól a Postapalotáig tart, a volt Stadtgraben nevű Lajta csatorna mentén. Közben több Hőnel épület kerül említésre, az emeletes bérházak, és a Rózsaköz is.

A sétákat vezeti Beregszászi Balázs.

*

Győrladamér

CSALÁDI

Ladoméri tanyabúcsú

09. 17., vasárnap

Ladoméri Tanya

15.30 Kapunyitás

16.30 Gulyás László vándormuzsikus

17.30 Állatságok – állatbemutató

Vendégek: Magyar Madártani Egyesület, Mátraiwood Logikai Játékok.

Korongozás, bőrdíszműves, gyöngyfűzés, fajátékok, kézműves-foglalkozások.

A közös asztalra süteményt, a búcsúfiába apró ajándékokat szeretettel fogadnak.

*

Bezi

CSALÁDI

Sportnap

09. 16., szombat

Bezi iskola udvara

8.30 Gyülekező, bemelegítő torna.

9.00 Kerékpártúra indul.

9.00 Jóga Nagy Viktóriával a parkban.

11.45 Kerékpárosok érkezése.

12.00 Ebéd.

13.00 Dartsversenyek.

14.00 Társasjátékok a Görbe Goblinnal.

14.00 Akadályversenyek gyerekeknek (14 év alatt egyéni, 14 felett csapatos).

15.00 Akadályversenyek felnőtteknek.

16.00 Zumbabemutató.

16.30 Zumbaworkshop.

17.30 A Győrság KSE ugrókötélcsoportjának bemutatója.

18.30 Németh Nikolett énekes dalestje.

19.00 Culture Cuvée-koncert.

A kerékpártúra, a darts és az akadályverseny előzetes jelentkezést igényel. A részvételi szándékot kormegjelöléssel szeptember 13-ig a [email protected] e-mail-címre várják.