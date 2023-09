Fekete Gergely végül örömét fejezte ki, hogy a zord időjárás ellenére meglepően sokan vettek részt a kulturális programon. - Nagyon örülünk annak, hogy milyen sokakat érdekelt a Kultrégió. Ráadásul az érdeklődők arcán látszott a boldogság.

- 2000-ben kezdtük a méhészkedést, azóta családi gazdaságban dolgozunk. Korábban is vettünk már részt rendezvényeken, de a Kultrégióhozs hasonlóan még nem. Fertőendrédről egyedüliként veszünk részt a rendezvényen, így külön öröm, hogy képviselhetjük a településünket. Tetszik a kezdeményezés és az is, hogy a gyermekeknek pontgyűjtő játékkal készültek a szervezők. Így minden portát felkereshetnek és megismerkedhetnek a rendezvényre érkezők - osztotta meg véleményét Pánácz Tibor, aki a Pánácz méhészeti standnál várta az érdeklődőket.

A méhészet mellett volt mézeskalács készítő, házi réteses, szörpös és borászat is, de voltak kézművesek is, mint például keramikusok vagy ékszerkészítők. - Immáron nyolc éve dolgozom kézművesként. Divat ékszereket készítek két fő alapanyagból. Az egyik a kézműves kender, amiből varrva és öltögetve nyaklánc, fülbevaló, hajcsat, kulcstartó és bross készül. A másik anyag, amivel szívesen dolgozom az a műgyanta, amibe szárított és préselt virágokat teszek. A növényeket pedig a környezetemből, a kertből és rétekről gyűjtök, és azokból fülbevalók és nyakláncok készülnek - mutatkozott be Rombai Lászlóné Kati, aki Harkát képviselte a Kultrégión. - Örültem a megkeresésnek és ennek a rendezvénynek, bár jobban szerettem volna, ha jó időben a Templom utca és a Főtér környékén a szabadban mutatkozhatunk be. Sokkal hangulatosabb lett volna szerintem, de ennek ellenére azt látom, hogy sokan vannak és szorgalmasan gyűjtik a pecséteket - tette hozzá.

- A balfi Diókert Vendégház és Étteremtől érkeztünk a rendezvényre. Kézműves lekvárokat készítünk, van saját diónk, valamint házi nyújtott réteseink vannak és pogácsánk. Nem áll távol tőlünk az effajta rendezvények, hiszen minden hónapban szoktunk termelői piacot és kézműves vásárt tartani Balfon a vendégház udvarában. Szívügyünknek tekintjük a helyi termelők felkarolása, ezért az éteremben a felújítás során kialakítottunk egy shopot, ahol hely borászok, kézműveseknek lehet a portékáit megtalálni. Gyakran érkeznek hozzánk külföldi vendéket is, így szélesebb körben tudjuk megismertetni a helyi értékeket - mondta el Borbélyné Bencze Julianna, aki a Kultrégióról elmondta, hogy remek lehetőséget biztosít a helyi kistermelőknek a bemutatkozásra. - Jó lehetőségnek tartjuk a Kultrégiót és örültünk a felkérésnek, hiszen szívesen képviseljük a településünket minden ilyen nyilvános eseményen. Szeretjük ezeket, hiszen a kistermelőként javarészt ismerjük már egymást, így öröm újra találkozni a többiekkel, de arra is jó, hogy megismerkedjünk az új arcokkal.

A kistermelők és a kézművesek mellett előadásokkal és koncertekkel is várták az érdeklődőket. A Liszt teremben közös műsort adott a sopronkövesdi Kövirózsa Kulturális Egyesület Kövirózsa Énekegyüttes, a Citerazenekara és a Fertőszentmiklósért Egyesület Kenderkóc Énekegyüttese, akiket a Fertőhomoki Tamburazenekar követett. Majd pedig a fertőszentmiklósi Aktuális zenekar lépett fel.

A Petőfi teremben mutatkozott be a Hegykői Tűzoltózenekar, a Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola, a petőházi Galaxy Akrobatikus Rock’n Roll Club és a soproni Dia Aerial, akik légtáncbemutató tartottak. A sajtószobában pedig a Scheer Vonósnégyes nyűgözte le a közönséget. A Kultrégiót pedig a Nemzeti Énekkar hangversenye zárta külső helyszínen, a Nagyboldogasszony Templomban.