A bevezető gondolatok után dr. Mélyi József művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanára nyitotta meg a tárlatot. Nemcsak a biennáléról és a kiállított művekről alkotott véleményét osztotta meg a hallgatósággal, hanem az éremművészet távlatairól, létjogosultságáról is beszélt. Mint mondta, az utóbbi években kifejezőeszközeiben nagyon sokat változott ez a művészeti ág. A realisztikus alkotásokat mindinkább felváltják az absztrakt művek. Beszélt arról is, hogy mit tekintünk egyáltalán éremnek: a klasszikus formát hordozó, síkszerű alkotásokat, vagy a formai határokat áttörő műveket is? Egyáltalán minek tekintjük az érmet, kisméretű szobornak, vagy valami másnak? Végezetül úgy fogalmazott, az éremművészetnek nem csak múltja, jövője is van. A mostani tárlat egyszerre tiszteleg a hagyományos művészet és a jelen éremművészete előtt.

A Festőteremben kiállított művek sokszínűsége is ezt a változást, ezt az átalakulást tükrözi. Hagyományos érmekből viszonylag kevés látható, sokkal több a kísérletező, egyedi technikákat felvonultató alkotásokból.

A biennále nagydíját, a Ferenczy Béni-díjat Sopron Megyei Jogú Város adományozza. Ezt idén Szabó Virág vehette át Farkas Ciprián polgármestertől. A nagydíjhoz társul Ferenczy Béni Pro Arte érme, valamint a hagyományok szerint a díjazott a következő kiállításon önálló kamarakiállítással szerepelhet.

- A mostani kiállításon nyolc darabból álló, népmesei helyszíneket bemutató sorozattal vagyok jelen. Viaszveszejtéses eljárással dolgoztam, ami azt jelenti, hogy maga az érem viaszból készül és utána történik a bronzba öntése. Ez azért kedvelt módszer a számomra, mert hatalmas lehetőséget biztosít a térbe való kimozdulásra, vagy a hiányok megjelenítésére. Szeretem feszegetni a határokat az érem és a kisplasztika között. Ez a sorozat jó példa erre - mutatta be nagydíjas alkotásait Szabó Virág. Azt is elmondta, az érméken a "hiányok" is beszédesek. - Hozzátartoznak az általam elképzelt helyszínek képi megvalósításához. Ugyanakkor azt is szimbolizálják, ahogyan az égi és a földi világ összekapcsolódik, ami érdekes és izgalmas téma - tette hozzá a művész, aki 2001 óta állít ki a soproni biennálén.

A tárlat október 29-ig tekinthető meg a Festőteremben keddtől péntekig, 12-16 óráig, szombattól vasárnapig és ünnepnapokon 10-18 óráig.

További díjazottak A mindenkori kulturális kormányzat is elismeri az Országos Érembiennálén kiállító művészek teljesítményét. Idén a Kulturális és Innovációs Minisztérium díját Baráth Fábián kapta, aki immár harmadik díját nyeri a biennálék sorozatában. Markáns, súlyos, ugyanakkor kifinomult plasztikái erőteljes szobrászi vénáról tanúskodnak. A soproni alapítású Civitas Fidelissima-díjat Dorogi János kapta, aki szintén nem első alkalommal szerepel a díjazottak között. A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Kaubek Péter szobrász- és éremművészt jutalmazta. A Magyar Éremművészetért Alapítvány díját Hus-Wéber Dóra kapta. Szabó Géza ötvösmester Emlékdíját Fritz Mihálynak ítélték. A Magyar Pénzverő Zrt. a közelmúltban alapított díjat vertérem tervezésre, amit Ratkovic Lju-bica grafikus nyert el.