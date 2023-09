Az épületet az elmúlt években felújították, aminek eredményeként klímatudatos, energiahatékony és akadálymentes lett. Beépítették a padlásteret, új foglalkoztatóhelyiségeket alakítottak ki, ezáltal lehetőség nyílik a ház szakköreinek kínálatát tovább színesíteni. Felvonót építettek be, hogy a felső szinteket babakocsival és kerekesszékkel is meg lehessen közelíteni. Lefedték a belső udvart, így egész évben lehet programokat szervezni oda. Számtalan barátságos, világos tér inspirálja az intézmény dolgozóit arra, hogy változatos, színes programokat szervezzenek nevükhöz méltóan minden generációnak, a babáktól a nagyszülőkig.

Kokas Éva - Fotó: Csapó Balázs

Nagy öröm számunkra, hogy a Covid és a felújítás miatti mintegy hároméves kihagyás után újraindíthatjuk a házat. A nyáron már 15 féle napközis tábort szerveztünk az épületben.

– A tanévkezdés után lassan kialakulnak az iskolában is a gyerekek elfoglaltságai, így már tudnak gazdálkodni a szabadidejükkel, ezért szeptember 16-án tartunk egy háznyitogató programot – tudtuk meg Kokas Éva igazgatónőtől. – Arra törekedtünk, hogy ezen a napon mutatkozzanak be csoportjaink, szakköreink, adjanak ízelítőt a munkájukból. Újraindulnak jól megszokott foglalkozásaink, például a kerámiaműhelyünk, az ötvenéves múltú Arrabona diákszínjátszás, a néptánccsoportok. Erre építkezünk, de újdonságokkal is készülünk.

A felújítás a Generációk zöld belvárosa nevet viselte, amihez a Zöld Park Fesztiválon többféle kiállítás készült. Ezeket is bemutatjuk a hét végén – említette az igazgatónő.

Szeptember 16-án 10 órától este hat óráig a Generációk Háza minden zegzugában találunk programokat. Lesznek Kerekítő és Ringató foglalkozások, néptánc az ovisoknak, Aranykapu-koncert Töreky Zsuzsival, táncház Delbó Eszterrel és a Rábca együttessel. Farnádi Tamara mesecsoportot, klasszikus zenei élményfoglalkozást szervez felnőtteknek. Bemutatkozik az Arrabona Diákszínpad, az Allegro Zeneiskola hangszerbemutatót tart. A kézműves-foglalatosságot kedvelők bepillanthatnak a kosárfonás rejtelmeibe, a kerámiaszakkör, a foltvarró műhelyek, a karácsonyi ikonfestő műhely, az olajfestő kurzus és akvarellworkshop munkájába, valamint a Színpompa Kreatív Stúdió tevékenységébe. Ízelítőt ad munkájából a selyemfestő Csurák Erzsébet, aki hamarosan egy ötórás workshopra invitálja az érdeklődőket, de az iskolai szünetben a gyerekeknek is terveznek selyemfestő foglalkozást. Marosi Kati néni a tűzzománckészítést is megmutatja, Kustán Melinda textilművész szövőműhelyébe is be lehet nézni. A padlástérben egész nap ki lehet próbálni a Lego-fejlesztőműhely programját, ahova sni-s gyerekeket is várnak, de a Tündérkert Meseműhely is tart bemutatót iskola-előkészítő foglalkozásukról. A nyugdíjasoknak lesz szeniorörömtánc és Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer-bemutató.