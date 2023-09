„A Dallasban hat éven át szinkronizáltam Duffyt, majd az Egyről a kettőre című sorozatban talán még hosszabb ideig. Érdekesség, hogy a találkozásunk előtt bő egy héttel szintén én adtam a magyar hangját egy karácsonyi filmben, amit el is mondtam neki. Akárcsak a filmjeiben játszott karakterekben, az életben is az volt a benyomásom, hogy nyitott, érdeklődő, közvetlen, igazán értékes, kellemes ember Patrick Duffy. A találkozóra a fiam, Tamás kísért el, ő segített a tolmácsolásban. Őt is faggatta az amerikai színész, s nevetve nyugtázta, amikor a fiam elmesélte neki, hogy a barátai egykoron kis Bobbynak hívták.

Patrick Duffy fotóval köszönte meg Budapesten, hogy Csankó Zoltán több mint három évtizede kölcsönzi a hangját a Dallas egykori főszereplőjének.

Csankó Zoltán Patrick Duffy mellett olyan világsztároknak adja a hangját itthon, mint Alec Baldwin, John Travolta, Colin Firth vagy a kétszeres Oscar-díjas, Christoph Waltz. Adja magát a kérdés, hogy kivel váltana pár szót a legszívesebben közülük? „Ezen én is gondolkoztam, de őszinte leszek, lehet, hogy jobb színészek, ám a bármelyikükkel való találkozás nem biztos, hogy tartalmasabb és összetettebb élmény volna, mint a mostani Patrick Duffyval. Ez a beszélgetés azért is volt nagy hatással rám, mert a '90-es évek elején kezdtem szinkronizálni Duffyt. Így megidézte a fiatalságomat, életem egyik legszebb korszakát” – búcsúzott Csankó Zoltán.

