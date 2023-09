Képzeljünk el egy magyar fociválogatottat, ahol olyan játékosok lépnek pályára, mint Zrínyi Miklós, Dobó István, János Vitéz, meg a három Baradlay-fiú, a kapuban pedig Nemecsek… Őket a kötelező olvasmányainkból ismerjük, vagy kellene ismernünk. Rajtuk a nemzeti színű mez, előttük a feladat: egy vesztes meccs után újra győzelemre vinni a magyar focit. Ezt a pár napot írta papírra Gabnai Sándor legújabb regényében.

Kötet

„Jelenetenként egy-egy újabb játékos kerül elénk, akinek ügyes-bajos dolgainak megoldásában mindig egy másik csapattag mutat segítséget, aki aztán a következő fejezet főhőse lesz. Ezért ennek a regénynek nincs egy, esetleg kettő – három főszereplője, hanem főszereplő minden szereplő; az alapregények főszereplői ők, és ebben a tulajdonképpeni összefonódott láncolatregényben is azok lehetnek. Így vonulunk végig a regény során az egész válogatotton, a kezdőkön és a kispadosakon egyaránt, és mindegyikükhöz közelebb kerülve akár még el is kezdhetünk drukkolni nekik, hogy a végén, a nagy mérkőzésen majd győzzenek.”– írja a szerző, aki gyerekkorában falta a kötelező olvasmányokat és – minden bizonnyal – szurkolt is a meccseken. Hogy miként fér össze a sport és az irodalom, mi az értéke a „kötelező”, a „hazai” és a „küzdés” szavaknak – ez is kiolvasható a Mellőzendő kötelezők című regényből.

És hogy mi lesz annak a döntő mérkőzésnek a vége? Hogy az a nagyon várt győzelem sikerül-e nekik, az legalább olyan megoldatlan kérdés, mint az, hogy vajon azok-e a legalkalmasabb kötelező olvasmányok, amelyek jelenleg a NAT részét képezik. Vajon (Jókai) „Mór megtette a kötelességét, a mór mehet?” - teszi fel a kérdést Gabnai Sándor.