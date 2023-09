Szeptember 30-án véget ér a főszezon a Hegykői Csipkeházban, az állandó kiállítás és a pajta bezár, a fűszer- és gyógynövénykert azonban továbbra is szabadon látogatható. Bár tulajdonképpen mindez csak részben igaz, mert előzetes bejelentkezés alapján csoportokat továbbra is örömmel lát vendégül a Csipkeház.

Sikeres szezont zárhat idén Szigethy Istvánné höveji csipkéit és a Fertő parton egykor élt elődeink eszközeit bemutató kiállítóhely. Évről évre több látogató érkezik a kiállításra. Ez volt az a nyár, amikor hungarikummá vált a höveji fehérvarrás, márpedig a Hegykői Csipkeházban közel 250 eredeti höveji csipkét tekinthetnek meg az érdeklődők.

A Csipkeház tehát továbbra is várja a csoportokat, az ajtó májusig már csak miattuk, nekik nyílik. A csipkék őrzői most pihennek kicsit, de miközben ők feltöltődnek, megújulnak majd a rájuk bízott kincsek is.