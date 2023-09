A Jánossomorjai Füzetek idei számát szeptember 20-án, szerdán este 6 órakor a városi könyvtárban Lőrincz György polgármester és Veres Dávid szerkesztő mutatja be. A most megjelenő helytörténeti kiadvány a Jánossomorját alkotó három egykori település múltjából villant fel néhány eddig publikálatlan fejezetet. Olvashatunk a mosonszentjánosi iskola történetéről, a termelőszövetkezetek kialakulásáról és a sajtó kapcsolatáról, a Doni emlékkereszt létrehozásáról és a Hármashalom felújításáról, de megismerkedhetünk a kisváros és a településrészek nevének etimológiájával is.