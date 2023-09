A tárlatot A. Bak Péter festőművész, a Komárom-Esztergom vármegyei képzőművészek megbízott vezetője nyitotta meg, amelyen közreműködtek Hamar Zalán és Képes Botond, a gimnázium diákjai. A. Bak Péter festőművész elmondta, az iskolagalériák célja, hogy felkeltsék az érdeklődésüket a gyerekeknek – és másoknak is – a művészetek iránt. A lényeg, hogy közelebb kerüljenek, megszeressék a művészeteket, hogy egyszer majd ők vegyék át a stafétabotot. Vagy egyszerűen „csak” művészetbarátokká váljanak. Az első iskolagaléria 50 évvel ezelőtt nyílt meg az egyik csepeli iskolában, amelyen már ő is részt vett. Kitért a „Határokon innen és túl” című kiállításra, amelyen több értékes alkotás került a falakra. Mindenkit arra kért, vigyék hírét ennek a nagyszerű tárlatnak.

Illés Dániel, a Tatai Református Gimnázium igazgatója, Ködmönné Janka Erzsébet festőművész és A. Bak Péter festőművész az ajándék festménnyel.

A Tatai Eszperantó Képzőművész Csoport alapító elnöke és jelenlegi titkára, Ködmönné Janka Erzsébet méltatta a kiállítást. Elmondta, miként jött létre az eszperantó nyelv, az eszperantó képzőművészeti csoport, hogy került egymáshoz közel a csoport, illetve a Csemadok (Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség), s közöttük hogyan erősödött a kapcsolat. A Tatai Eszperantó Képzőművész Csoport 60. évfordulójára készült el ez a mostani tárlat. Fontosnak tartották, hogy kiállítással jelenjenek meg a jeles évfor- dulón. A kiállított 48 festmény 26 művész alkotása. Ködmönné Janka Erzsébet egyik különleges művét ajánlotta fel a Tatai Református Gimnázium MIND Galériájának.

Geiszelhardt Zsófia, a gimnázium igazgatóhelyettese elmondta, 16. tanévüket kezdik tárlattal. Erre a tanévre is több kiállítással készülnek, s a koncepció továbbra is az, hogy helyi vagy környékbeli alkotók mutatkozzanak be vagy akár tehetséges, saját diákjuk. Távolabbról érkező művészeket is szívesen várnak. A rendezvény része a Tata és Térsége Civil Napok programsorozatnak.

A kiállítás október 19-ig tart nyitva, tanítási napokon 8–16 óra között.