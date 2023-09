Vígopera műfajban, azonban még soha nem állították színpadra. A Győri Nemzeti Színház és a Coopera azonban mert nagyot álmodni, és pénteken megtartják az előadás ősbemutatóját a győri nagyszínpadon.

Zakariás Zalán rendező izgalmas kihívásnak élte meg az alkotófolyamatot.

Kevesebb kapaszkodót adott az eredeti mű, mint amilyen gazdag lett az előadás. Petőfi után szabadon egy egyedi, kortárs művet alkottunk. A karakterjegyeket meghagytuk, viszont a más műfaj, más hangulatot és értelmezést is adott A helység kalapácsának

- fogalmazott a rendező.

Zakariás Zalán szerint tele van az előadás humorra és derűs megoldásokkal, de az opera drámaisága is kitűnik. -Mindig nagy kérdés, hogyan kell egy kortárs vígoperát elkészíteni, hiszen nem nagyon van rá példa. Nem csak hazánkban, de a világon is kevés vígopera készül, mert sokan merész próbálkozásnak tartják. Illetve amik készülnek, nem maradnak fenn. Ezért nem is tudom eldönteni, hogy az előadás elkészítése volt-e nagyobb kihívás, vagy hogy olyat alkossunk, ami nem csak egy-két bemutatót ér meg, hanem akár köze lesz a operatörténelemhez - emelte ki.