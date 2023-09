Vége, főcím, stáblista, felgyulladnak a lámpák, de valaki még ülve marad és hallgatózik: kiben, mit indított el a filmje. Erről az élményről álmodik Fördős Bence. A győrújbaráti egyetemista eddig három kisfilmet készített, és már rajta van a következőn. Kedvenc rendezője Christopher Nolan.

A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban, majd az ELTE-n végzett gazdálkodás és menedzsment szakon. Most vették fel Egerbe, mozgókép- és médiaismeret szakra. A felvételire készített, Példaképeimnek című kisfilmjét bemutatták a Budapesti Film Fesztiválon, és elhozta a magyar kategória márciusi díját.

Mindig is szeretett filmeket nézni, de hogy készítsen is valamit, az 12–13 éves korában kezdte el mozgatni.

– Csináltunk a barátommal egy YouTube-csatornát, ahol kameráztunk, vágtunk, rendeztünk, belekaptunk mindenbe, ami érdekelt. Némelyik eljutott a pár ezres megtekintésig, meg különösen az osztályunk és az iskolatársak szerették.

Az utolsó előtti éven még néhány zeneszám és klip is született a kezeik között.

– Csak szórakozás volt, de jó érzés, hogy amikor elmentünk egy terem mellett szünetben, ott épp hallgatták. Aztán 2021-ben álltunk össze egy baráti társasággal, akik között volt kamerás, volt, aki a színészkedés felé érdeklődött, és akkor adta magát, hogy ha már többen vagyunk, akiket érdekel a film, akkor csináljunk is. Írtam egy scriptet, és nyáron pár hét alatt le is forgattuk. Kezdetleges volt és borzalmas technikával készült, de minden pillanatát annyira imádtam, hogy tudtam, hogy ezt akarom csinálni.

A Példaképeimnek című, legutóbbi háromperces filmet a győrújbaráti Rákóczi-kőnél vették fel nagyrészt, és Bence mellett a főszereplő is helyi fiatal: Lábszky Gergő, Bence egyik legjobb barátjának öccse. A Lurdy moziban is levetítették a filmet olyan produkciókkal együtt, amelyek profibb büdzsével rendelkező alkotások. Ezenkívül egy londoni filmfesztiválon is beválogatták a szűkebb merítésbe, és a Malter Filmfesztivál döntősei közé is beválogatták.

A sikerek árnyalásaként elárulja a forgatásról, hogy nem minden ment flottul.

– A három hónap munka alatt néha úgy érzed, hogy sosem fog elkészülni. Nem sikerül időpontokat találni vagy helyszínt. Novemberben elkezdtünk fel- venni, elképzeltem, hogy még az elején vannak levelek, a végén kevesebb. Mindössze három napot tudtunk forgatni, mert a két szereplőnk így ért rá. Erre amikor az egyik nap már elindultak, fel kellett hívnom őket, hogy ne gyertek, eleredt a hó. Egyetlen nap esett egész télen, de az nekünk keresztbe húzott egy forgatást.