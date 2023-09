– A név kötelez minket, hiszen dr. Kovács Pál Petőfi atyai jóbarátja volt, és a Hazánk című újságban, melynek ő volt a szerkesztője, a költő számos verse megjelent. Így kellemes kötelességünk, hogy méltóképp emlékezzünk meg a költőről – mondta el dr. Horváth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója tegnap az esemény megnyitóján.

A kétnapos rendezvény során elsősorban 15 ismert kortárs költő megzenésített vagy prózába öntött versei hallhatók. Az alkotókat még év elején kérték fel arra, hogy írjanak 2–2 verset Petőfi stílusában. Az elsőbe be kellett építeni három ikonikus Petőfi-verssor valamelyikét. A másodikban csak Petőfi mint téma volt adott. Szalai Zsolt is ezen költők egyike, egyben a Rómer Flóris-múzeum dolgozója és az Esterházy-palotában látogatható Petőfi és kortársai Győrben című kiállítás társkurátora is. Két verse a Madártej és az Igazgyöngy címet viseli, a fesztivál kapcsán az utóbbit zenésítették meg.

– A kiállítás, valamint egy korábbi, szintén a könyvtár által szervezett konferenciabeszélgetés kapcsán már igyekeztem elmélyedni Petőfi munkásságában. A Zengő Petőfi felkérése kapcsán tudtam, olyan ál-Petőfi-verset szeretnék írni, amiben én magam is benne vagyok. A legutóbbi kötetem címe Gyökeres ház, ennek világából indultam ki, ahogy Petőfi költeményeiben is ott a családi ház szimbóluma. Amikor úgy éreztem, megvan a közös pont, ahol kapcsolódni tudok Petőfi költészetéhez, már gördülékenyebben ment a munka. Jómagam nem nagyon szoktam kötött formában írni, inkább a szabad vers és prózavers az én műfajom, így volt ebben a feladatban egy jóleső kihívás.

Szalai Zsolt a megnyitó előtt elmondta, a megzenésített változatot még ő sem hallotta, így neki is meglepetés lesz az előadás.

– Én azt hittem, hogy a Madártejet választják majd, de most tudtam meg, hogy végül az Igazgyöngyöt zenésítik meg. Külön öröm, hogy az alkotásomat Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák zenésítik meg, nagyon szeretem a zenéjüket. A többi költő verseit olvasva pedig elmondhatom, hogy stílusban és mondanivalóban különböző, de rendkívül színvonalas és hangulatos alkotások születtek.