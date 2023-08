Michl József, Tata polgármestere elmondta: „Hálásak vagyunk elsősorban a tatai géniuszokért, azért, hogy az elmúlt századokban sokan voltak olyanok, akik méltók arra, hogy kiállítás keretében bemutassuk, jobban megismerhessük őket, akik a puszta létnél többet adtak az életükben. Mert egyszeri és megismételhetetlen teremtmények vagyunk.”

A megnyitón az Esterházy Énekegyüttes előadásában, Schmidt Mónika karnagy vezetésével Esterházy Ferenc Thekla című zenés drámájából egy részlet hangzott el, majd Prónikné Mező Judit Esterházy Ferenc keringőjét szólaltatta meg zongorán. Szűcs József, a Kuny Domokos Múzeum munkatársa és Karap Diána színész prózai részletet adott elő Esterházy Ferenc A szerelmes levél című operájából. Nagy Luca Sára és Tarr Panni, a győri Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium diákjai pedig fuvolán és fagotton szólaltatták meg Ludwig van Beethoven művének egy részletét.

A program további része a tatai vár kiállítótermeiben zajlott, ahol a tárlat két kurátora, Kövesdi Mónika művészettörténész és Stegmayer Máté történeti muzeológus kalauzolta a látogatókat, bemutatva a kiállítás anyagát. A tárlat abban is különleges, hogy a műtárgyak nagy részét most láthatják először a múzeum látogatói, akik egy olyan helytörténeti tárlat falai közé léphettek be, amely a város múltjának nagyjain, históriájának meghatározó szereplőin keresztül mutatja be Tata történetét. A program Juhász Zsuzsanna iparművész barokk divatbemutatójával zárult.

A kiállítás a Magyar Géniusz Program támogatásával valósulhatott meg mintegy százmillió forint vissza nem térítendő pályázati forrásból. A kiállítás a Komáromi Klapka György Múzeum és a Tatabányai Múzeum újonnan megvalósítandó kiállításaival összhangban és együttműködésben jött létre.



18 városalakító főszereplő

Az I. teremben Esterházy József gróf, Mikoviny Sámuel, Fellner Jakab, Schweiger Antal és Kuny Domokos, a II. teremben Esterházy Miklós József gróf, Henry Milne, Fittler Kamill, Feszty Adolf, Fischer Mór, Bláthy Ottó és Giesswein Sándor, míg a III. teremben Esterházy Ferenc gróf, Magyary Zoltán, Vaszary János, Kuglmayr Ede, Reviczky István, valamint Dornyay Béla alakjával találkozik a látogató. Mellettük digitális eszközökön, az úgynevezett kislexikonokban további közel száz személy rövid életrajza érhető el.