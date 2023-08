A SZE-SosemART társulatnak ez a tizedik évada és egyben a harmadik év, amikor megrendezte az egyetemi színjátszó nyári tábort. „Ez minden évben kicsit más, hisz a társulat tagjai is változnak, egyre bővül a csapat. Jelenleg több mint húszan játszanak a csapatban, és több mint tizenöt különböző szakról érkeztek a hallgatók. A társulat nagy büszkesége, hogy vannak köztünk már végzett fiatalok is, akik munka mellett visszajárnak és együtt próbálnak, játszanak a többiekkel” – mesélt Csillag Attila, a társulat alapítója és vezetője.

Az egyhetes táborban hétfőtől péntekig dolgozott együtt a csapat a Széchenyi-egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kara dísztermében, ahol reggeltől estig próbáltak. Több izgalmas projekttel is foglalkoztak, melyek célja az volt, hogy mindenki megtalálja a hozzá közel álló feladatot. A következő évadban a nézők három darabot láthatnak a SZE-SosemART előadásában: készülnek egy klasszikus vígjátékkal, egy websorozat alapján készült pszichodrámával és Andersen állatmeséivel. A tábor alatt ennek a három előadásnak az alapjait rakták le közösen, amit szeptemberben építenek tovább az ősz végi premierekre.

„Idén először a társulat két régebbi tagja, Meizer Bence és Takács Martin is belekóstoltak a rendezésbe, behozva a huszonéves fiatalok szemszögét. A hallgatókon és a végzetteken túl a társulat tagja egy vendégszínész is, aki Szentendréről jár Győrbe, hogy együtt játszhasson velünk. A SosemART egy olyan karokon átívelő közösség, melyet összeköt a színház szeretete, és ezáltal hidat képez a más-más hátterű fiatalok között, ahogy egymásba kapaszkodva állnak ki a nézők elé a reflektorfénybe” – avatott be minket a társulat kulisszái mögé az alapító-vezető.

Reichardt Laura, Csillag Attila és Boda Bianka. Fotó: Májer Csaba József

A társulat készül egy különleges produkcióval is, melyben három egymástól független csoport (a SosemART, a Táncművészeti Egyetem és egy bécsi dráma workshop résztvevői) írt és hozott létre egy előadást, amit hibrid formában fognak bemutatni. „Mindig keressük az új utakat a hallgatók érdeklődési körének megfelelően, amelyekkel kérdéseket teszünk fel és értéket közvetítünk” – osztotta meg velünk Csillag Attila.

A csapat munkáját már a Széchenyi-egyetem Tudományos és Művészeti Diákkonferenciáján (TDK) is elismerték, ahol első helyezést értek el, így indulhatnak a legközelebbi Országos Tudományos Diákkonferencián is. A győztes előadás különlegessége, hogy az egyik társulati tag, Busa Hanna novelláskötete alapján készült. Terveik közt szerepel, hogy jövőre ismét indulnak a TDK-n, több csapattal performansz kategóriában.

A társulat tagja a törökbálinti Boda Bianka, aki gyógypedagógia alapszakon tanul. Gimnáziumi éveit média tagozaton töltötte, és mindig közel állt hozzá a színház világa. „A meghallgatás során azonnal tudtam, hogy részese szeretnék lenni a társulatnak, és éreztem, hogy jó helyre kerültem. A próbák mindig erőt adnak, egy hosszú és fárasztó egyetemi nap után is feltölt a közös munka” – mondta.

A siófoki Reichardt Laura 2022-ben végzett a Széchenyi István Egyetemen, közösségszervező alapszakon, és 2020-ban csatlakozott a társulathoz. Negyedik éve él Győrben, hosszú távon is itt tervez, diplomája megszerzését követően is a társulatban maradt. „A csapat sokszínű, mindenki más-más háttérrel érkezik – reál és humán érdeklődésű hallgatók egyaránt vannak a társulatban, és mindenki mást tud hozzátenni a közös munkához. Jól kiegészítjük egymást, a visszahúzódóbb tagokat biztatjuk arra, hogy lépjenek ki komfortzónájukból, másoknak pedig segítünk a földön maradni” – mondta.

Azok, akik szívesen kipróbálnák magukat a színpadon, ősszel jelentkezhetnek a SZE- SosemART-ba. A felvételi időpontjáról és a további részletekről a társulat időben tájékoztatást fog nyújtani.