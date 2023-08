A szolgáltató és kulturális központ társulata augusztus 19-én és 20-án mutatja be az István, a királyt 20 órától a Lövői Szolgáltató és Kulturális Központ udvarán, melyre várnak minden érdeklődőt. – Már hagyománnyá vált, hogy az augusztus 20-i hétvégén előadjuk az István, a királyt, ami több szempontból is fontos számunkra. Egyrészt a nemzeti ünnepen országszerte fantasztikus programokkal emlékezhetünk, de a mi célunk, hogy méltó módon ünnepelhessenek a lövői és a környező települések lakosai, hiszen sokan nem tudják megoldani a nagyobb városokba való utazást. A produkció fényét az előadás végén tűzijáték is emeli. Másrészt Lövő vallásos település, és a falu életében nagy jelentősége van Szent Istvánnak – mondta Plechl Richárd, a darab rendezője és főszereplője.

A 2017-ben alakult amatőr társulat ötven tagot számlál, s nagyrészt lövőiek alkotják, de vannak a környező településekről is lelkes színjátszók. – Társulatunk egyes tagjai Az öröm útja című fertőszéplaki misztériumjátékban is részt szoktak venni, de ez fordítva is igaz. Az István, a király va­­rázsát főként az adja, hogy egyikünk se képzett színész vagy énekes, de lelkesek vagyunk, és önszorgalomból, szeretetből csináljuk. Nem az egész mű lesz látható, hiszen vannak korlátaink, de azt elmondhatom, hogy jól felépített íve van – részletezte Plechl Richárd. Hozzátette, aki egyszer látta élőben az előadást, azok közül nagyon sokan visszatérő nézők. – Minden évben igyekszünk az előadásba belecsempészni valami kisebb változtatást, ami új élményt nyújt.