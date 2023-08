A Kultúrváró igazi kikapcsolódást kínál azoknak, akik hasznosan szeretnék elütni az időt addig, amíg a vonatra várakoznak. Az itt található könyveket el is vihetik, ha valaki szeretne, cserébe hozhat másikat. A vasúttársaság a Cédrus Könyvkereskedéssel közösen álmodta meg a minikönyvtárban fellelhető könyvkínálatot: minden korosztály megtalálja a számára legvonzóbb olvasnivalót, a gyerekkönyvektől a kalandregényekig bármi fellelhető. Az olvasósarok hétköznap hajnali háromtól éjfélig, hétvégén pedig hajnali háromtól éjszaka fél kettőig fogadja az utasokat.

– Tavaly kerestek meg bennünket, hogy csatlakozzunk az Ol-Vasút elnevezésű kezdeményezéshez, ami azt jelenti, hogy könyvszigetet alakítottunk ki az állomásépületben – kezdte Rázó László, a GYSEV Zrt. sajtószóvivője. – Nemcsak könyvespolcot találhatnak itt az érdeklődők, hanem ülőalkalmatosság is várja őket, ezért bárki, aki jön az állomásra, és esetlegesen várakoznia kell az utazásra, feljöhet a galériára, leülhet, és kényelmes körülmények között olvashat. A könyvek folyamatosan cserélődnek, így érdemes többször meglátogatni az olvasósarkot. Az utazóközönség a kiválasztott könyvet nem csak helyben olvashatja, azt bárki magával is viheti, ezért mindenkit arra buzdítunk, hogy bátran tegyék meg, és akár utazás közben is olvassanak – egészítette ki. Hozzátette, ha nem kerül vissza a könyv, az sem baj, hiszen bárki hozhat is, így tudják biztosítani az állandó választékot.

– Az utasok visszajelzései azt mutatják, hogy hasznosnak találják a kezdeményezést, elégedettek a kínálattal és a lehetőséggel, ezért reméljük, hogy még többen veszik igénybe ezen szolgáltatásunkat – zárta a beszélgetést Rázó László.

Az olvasás szerelmesei Sopronban nem csak a pályaudvaron találkozhatnak elvihető könyvekkel, a városban több hely is kínál csereberét. A könyvtárban például könyvturkáló várja az olvasókat, az Árpád utca egyik boltja előtt pedig egy kis kosárkában található az olvasnivaló.