Márton-nap, lucázás, májusfaállítás, pünkösdölés mind-mind olyan népszokások, amelyek kopnak és lassan talán el is tűnnek, hátterüket egyre kevésbé ismerik a fiatalok. A Julcsi meséi egy játékos műsor gyerekeknek, melynek ötlete Szabó-Bellán Tímea fejében született meg. Marázné Németh Nikolettel közösen alkották meg az egész nevelési évre szóló programsorozatukat. Minden hónap adott népszokásait elevenítik fel, a mese, népzene, néptánc, mondóka segítségével, melyek nem csak értéket teremtenek, hanem közösséget is építenek.

– A gyermekeimmel gyakran jártunk a Timi által tartott zenés–mondókázó Kerekítő foglalkozásokra, ott ismerkedtünk meg, így indult az ismeretségünk - kezdte Niki. Beszélgetéseink során említettem neki, hogy kicsi korom óta néptáncolok, óvodapedagógusként pedig sokat foglalkoztam gyerekekkel és megkérdezte, lenne-e kedvem a közös munkára, én pedig örömmel mondtam igent - tette hozzá.

- Elsődleges célunk, hogy a meséken keresztül, a gyerekek nyelvén próbáljuk megismertetni a népszokásokat, néphagyományokat - vette át a szót Timi. - Összeállított műsorrend alapján dolgozunk, mindegyikben vannak fix elemek. Van néptáncos blokk, amihez a közönséget is felállítjuk. Mindig van ritmusvisszhang és az összes előadásunk ugyan azzal a nyitó és záró mondókával, hangszerrel zajlik. Bevonjuk a gyerekeket, közösen táncolunk, énekelünk, tapsolunk. A népi hagyományok mellett, megismerkedhetnek a népi hangszerekkel is, mint például a citerával vagy ütőgardonnal, de régi eszközöket, szitát, sámfát, teknőt is viszünk. A kicsik általában nyitottak, de volt már olyan is, hogy egy nehézségekkel küzdő kisfiú inkább elvonult, aztán a végére mégiscsak csatlakozott hozzánk - mesélték.

A Nagylózsról érkező gyerekek is kitörő örömmel fogadták Timit, Nikit és a báb kislányt, Julcsit Fotó: Szalay Károly

És hogy ki Julcsi? Ő egy néptáncos, báb kislány, aki megszólítja a gyerekeket, oda megy hozzájuk, kérdez tőlük, általa születik meg a varázslat, ezért szívesen fogadják.

- Sokkal közelebb tudunk kerülni a gyerkőcökhöz, hiszen Julcsi bizalmat ébreszt bennük. Nagyon szeretik és akik már ismerik, várják, hogy előbújjon a kosárkából. Mindig valami huncutság történik vele vagy kalamajkába keveredik, aminek megoldásában szívesen segítenek. Úgy látjuk, elbűvöli és megnyitja őket mindaz, amit velünk átélnek - tették hozzá.

Az óvodai, iskolai előadások valamint a rendezvények mellett, idén először rendezték meg a Julcsi meséi alkotótábort, amelyet Niki és Timi az 5-9 éves korosztálynak tartott.

- A gyerekekkel közösen alkottunk meg egy mesét, amit színpadra állítottunk. Együtt készítettük a meghívókat, a színpadi díszletet, zenéltünk, táncoltunk, viseletet hordtunk. A hét lezárásaként pedig elő is adtuk a közös alkotást, a szülők legnagyobb örömére. Annyira jól sikerült, hogy jövőre újra meghirdetjük, szeretnénk ebből is hagyományt teremteni - zárták a beszélgetést.