- Nagy öröm számomra, hogy Köln, Madrid, Rio de Janeiro, Krakkó és Panama után Lisszabonban is itt lehetek. A fővárosi Fatimai Szűzanya-templomban hétfőn megtartott mise és Rétvári Bence miniszterhelyettes köszöntő szavai után indultunk a világtalálkozóra, ahová Magyarországról is több csoport érkezett. Fantasztikus a hangulat, a szállás általában tornatermekben, sátrakban van. Délelőttönként magyar püspökök tartanak katekéziseket és misét a fiataljainknak. A találkozó utolsó éjszakáján egy szabad ég alatti virrasztásra invitálják a résztvevőket, vasárnap délelőtt pedig a pápai misével zárul a rendezvény - számolt be Barcza Attila, aki a Bese Gergő atya által indított zarándokcsoport egyik szervezőjeként érkezett Lisszabonba. Hozzátette, Fátimába is ellátogattak, ami egy különleges hangulatú város és katolikus zarándokhely.

A program hivatalosan augusztus 1-én este vette kezdetét a nyitó szentmisével, amelyet a hagyományoknak megfelelően a helyi egyház püspöke tartott a belvárosban található VII. Eduárd Parkban. Ferenc pápa szerdán érkezett és egészen vasárnapig marad, hogy celebrálja a rendezvény zárómiséjét.