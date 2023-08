– Az ország egyik legrégebbi nyári alkotótelepe, Győri Nemzetközi Művésztelep óriási múltra tekint vissza. Mindig a helyi adottságokra épített. Korábban szobrászok, formatervezők a vagongyár fém megmunkálási lehetőségét használták ki, volt időszak, amikor a festők jelentek meg többségében. Jelenleg a Grafikai Műhelyre épül a tábor, a meghívott művészek valamennyien gyakorlott grafikusok. Erdélyből, Csehországból, Szlovákiából és hazánkból érkeztek – összegezte látogatásunkkor a győri művész, Radosza Attila házigazdaként, aki a művésztelepen különböző akvatintás eljárással rézlemezre dolgozik és festményt is készít, de ott is grafikai jellegű motívumok szerepelnek munkáján.

Mint elmondta, a XX. század végén a festészetet már temették, vele együtt a grafikát és mindenféle mást és az installációs művészetek kerültek előtérbe. – Ma már ugyanakkor újra van értéke a hagyományos képzőművészetnek és az új grafikai eljárásoknak is. Bár van már mesterséges intelligencia amivel lehet képet gyártani, lehet nyomdai úton sokféle reprodukciót előállítani, akár szobafal méretben is, azért az, hogy egy ember keze munkája kerüljön a falra, azt hiszem, újra értékké válik – jelezte bizakodóan a művész.