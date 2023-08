Idén Für Anikó hangján és Borbély Mihály zenei kíséretével szólal meg István testamentuma. Podcastunkban a Jászai Mari díjas színésznő és Mispál Attila rendező mesél a performanszról, mely idén a közönséget is szeretné zarándok útra hívni.

Szülő az értékes életről

Mispál Attila, Balázs Béla díjas operatőr, rendező mesélt a már hagyományos előadás előzményeiről. A helyi szerzetesközösség ötlete volt, hogy szeretne saját szent István ünnepet meghonosítani, amely kapcsolódik a katolikus ünnepkörbe de van benne egyedi pannonhalmi íz. Ez az egyetlen hely, ahol bizonyíthatóan tartózkodott együtt István és a fia Imre herceg, azért esett a választás épp az Intelmekre. – 2004-ben hangzottak el először, a Bazilikában Seres Zoltán színművész hangján, Grencsó István szaxofonművész zenei kíséretével. Mindig igyekszünk más teret, szándékot adni a szövegnek és eddig ez sikerült is.

Für Anikó Attilától tudja, hogy az ötödik hölgy a sorban akik vállalkozik a megformálásra. - Történetesen nekem is fiam van, így a szülőség a kapcsolópontom. Egy szülő napjában nem tudom sokezerszer próbálja szépen, vagy kevésbé szépen piszkálni a gyerekét különböző észrevételekkel. Nekünk ez a dolgunk. Kutyakötelességem elmondani ezt vagy azt, szoktam mondani, hogy ez az anya üzemmód. A szövegben pedig alapvetésekről van szó. Morális alapvetésekről, spritualitásról, életvitelről egy méltó és értékes életről szeretne beszélni egy apa a gyerekének. Ebből a szempontból mindegy hogy ezer éve volt vagy ezer év múlva lesz és hogy nő mondja a fiának, vagy apa a lányának.

Improvizáció fúvós hangszereken, Für Anikó hangja, az apátság terei és Nádasdy Ádám szövegfordítása teszi majd teljessé az idei Intelmek előadást, Mispál Attila szervezésében. Fotó: Nagy Gábor

Imádság-performansz

Két fontos pont, ami a Szent istváni örökségből megfogja az a jóhiszeműség és az ima. – A jóhiszeműség alapvető hang az élethez, nem is érdemes másképp nekimenni! Tízből kilencszer a pozitív hozzáállásom és bizalmam nem hazudtolt meg, de ha az az egy mégis megtörtént nem az én szégyenem és nem is vagyok hajlandó változtatnia hozzáállásomon más gonoszsága miatt.

Az imádságról úgy mondja, úgy vagyunk megteremtve, hogy legyen ahova kapaszkodunk. – Az imádság, az a fajta párbeszéd, ami most egy performanszon keresztül megvalósul, az a mindennapokban is gyakorolható. Az éhség, a betöltetlenség, a hisztérikus fogyasztásvágy, a káosz az mind a szellemi kielégítetlenségéből fakad, ami ma a világban uralkodik. Az, a csatorna mi ezt a részünket lakatná jól, nagyon elszűkül, pedig mint lénynek az embernek szüksége van rá.

Áldott kémhatás

Mispál Attila azt mondja, a művészeken túl komoly szerepvállaló a szöveg maga, amit néhány éve egy új még meg sem jelent fordításban használnak. A bencés közösség Nádasdy Ádámmal készíttetett egy kortárs hangulatú magyar fordítást.

A régi és az új, az ezeréves és a kortárs nagyon jól működik együtt Für Anikó színésznő szerint. –Ez egy fantasztikus kémhatás. Az apátsági ebédlő helyiségben vettem észre milyen fantasztikusan egészíti ki egymást a régi fal és ajtó és az ultramodern világítótest. Felerősítik egymást valahogyan azok amik letisztultak és igazak. Így a helyszín, a zene és az improvizációk, a zene és az az új megvalósítási formanyelv, amit most próbálunk ez nagyszerű összhatást eredményezhet. Ez valami áldott dolog kell hogy legyen, nem lehet más.

Úton az égi összeköttetésért

Az előadásra érdemes úgy készülni, mint zarándoklatra, hiszen ez az apátság kulturális évének központja. –Valami olyan helyre való közös eljutás a zarándoklat – mondja a rendező – aminek van fizikai út része és belső szellemi része is. Olyan helyre juttatja a résztvevőt, ahol az ég és a föld összeköttetésbe kerül. Ki mit hoz: az impulzusát, energiáját, szándékát hozzá teheti és erősítheti ezt az összeköttetést és maga is nyerhet ebből.

Ugyanakkor bár részleteket nem árultak el ezzel kapcsolatban, nem csak lelkileg érdemes zarándok útra készülni, hanem érdemes kényelmes cipőben is érkezni a várhegyre. Mispál Attila szerint nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az előadás egyszeri alkalom. – Ezek a művészek, a szöveg, ez a tér és alkalom soha többé nem fog így ebben a formában találkozni. Így akkor is ha már valaki hallotta a Molnár Piroskától vagy a Szamosi Zsófiától, akkor is érdemes eljönni. Én tizennyolcadszor hallom, de sohasem ugyanaz.