A kisebbeket ingyenes csillám tetoválás, henna, ugrálóvár, kismotorok, kézműveskedés, mókás vetélkedők várták. Szőrös kis vendégek is érkeztek a nap folyamán, a Rosszcsont Kutyás Egyesület jóvoltából, akik örömmel fogadtak támogatásként felajánlásokat.

A rendezvényt a helyi polgárőrök, a pannonhalmi rendőrség, és tűzoltóság biztosította, így a gyermekek megtekinthették a járműveket, és betekintést kaphattak abba is, hogy milyen a rendőrök, tűzoltók munkája

Környéken egyedülálló módon Győrasszonyfa-Tarjánpuszta megnyitotta sportmúzeumát, Bálint Árpád művész szoborparkját, ami ingyenesen volt látogatható. Emellett kiállítása nyílt a Bálint Árpád Nyugdíjas Egyesületnek is. Az új kenyeret is megszentelték Lőrincz Pál esperes közreműködésével. Este a szórakozásé volt a főszerep, fellépett a Pápai Musical Stúdió, Foky és disco is volt Dj. Királlyal.