„A Duna Menti Kamarazenei Fesztivál eszmeiségének fő gondolatát maga a Duna adja. Európa második leghosszabb folyója összeköt embereket és kultúrákat, országhatárra való tekintet nélkül. Hasonlóképpen mindnyájunkat összekapcsol, közösséggé kovácsol a zene, függetlenül attól, hogy hol születtünk és milyen nyelven beszélünk” – vallja Cseh Tamás brácsaművész, karmester, a fesztivál főszervezője.

Fotó: UHRIN MILAN

A Duna Menti Kamarazenei Fesztivál a komolyzene nagyjai előtt hivatott tisztelegni – a szervezők nem a külső jegyekre és a pompára, hanem a komolyzene tisztaságára és értékeire helyezik a hangsúlyt. Csak a zene számít. A felcsendülő művek azzal, hogy évszázadok óta változatlan formában fennmaradtak, azt igazolják, hogy a komolyzene örök, az értékét pedig az idő múlása csak nemesíti.

„Meggyőződésünk, hogy ezeket a dallamokat ugyanúgy kell előadni, mint ahogy azokat a zeneszerzők megálmodták. Nemesen, egyszerűen és pontosan játszani – ez a zenész számára a legnagyobb kihívás, mely a küldetése is egyben. Fontos célunknak tartjuk azt, hogy olyan közegbe is eljuttassuk a komolyzenét, ahol eddig az ritkán csendült fel. Hisszük, hogy a koncertjeink olyanokat is rajongókká tesznek a műfaj iránt, akik eddig egyáltalán nem hallgattak klasszikus zenét” – olvasható a fesztivál szervezőinek álláspontja.

Augusztus 24-én az észak-komáromi Tiszti Pavilon ad otthont a Duna Menti Kamarazenei Fesztiválnak. A program 19 órakor kezdődik.

Fellépő Ivan Danko, a Stuttgarti Állami Operaház szólóoboása, Lakatos Róbert brácsaművész, Ladislav Fan zongoraművész, aki egy igazi zenei polihisztor, a klasszikus zene mellett jazz-zenével is foglalkozik, szaxofonozik, a Fats Jazz Band alapítója. Ők hárman együtt alkotják a Hugo Kauder Triót. Jozef Horváth, a Szlovák Filharmónia koncertmestere, a Moyzes vonósnégyes tagja, Boris Bohó, a Szlovák Filharmónia koncertmestere.

Öten játsszák majd a koncert első részében Théodore Dubois (1834–1927) Kvintett zongorára, oboára és vonósokra F-dúr (1905) című művét. A komáromi koncert második részében Kristóf Réka operaénekes, a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató verseny győztese, Cseh Tamás és Cseh Ishiguri Hiromi játsszák Brahms műveit: Két ének énekhangra, brácsára és zongorára, op. 91. (Brahms ezt a művét barátjának, zenésztársának Joachim Józsefnek és az ő feleségének Amalie-nek komponálta.)

A belépőjegy ára 10 euró. Előzetes foglalásra a +421 905 892 579-es telefonszámon és az Egressy Béni Városi Művelődési Központ oldalán van lehetőség.