„Márai Sándor fogalmazta meg, hogy aki jó író akar lenni, annak bizony meg kell edződnie az újságírásban. Persze a könyvírás azért egészen más műfaj, ott lehetőséged van arra, hogy valóban kifejtsd a gondolataidat” – mondta el a szerző, akinek eddig megjelent írásai igen széles skálán mozognak.

A komáromi születésű, jelenleg Sopronban élő Kuntz Zoltán legújabb könyvét, a Komáromi varázslatokat tartja a kezében. FOTÓ: Szinak Evelyn

Véres-könnyes sopronkőhidai börtönsztorikkal indult, majd a munkahely miatt ingázó modern rabszolgákkal folytatta. Ebbe már a saját tapasztalatait is beleszőtte, hiszen Kuntz Zoltán hosszabb ideig dolgozott Ausztriában. Feldolgozta a soproni születésű Margaret Mahler csodálatos életét, írt egy regényt az 1612-ben Sopronban született hermafrodita Rozináról, akit végül a város katolikus püspöke mentett meg a halálos ítélettől. A komáromi Arányi Lajos György kórboncnokról szól Hórusz megszállottjai című írása, míg A Duna sodrában a legjobb cikkeinek gyűjteménye. A Hungária hajnala pedig egy szatirikus írás, ami a mai viszonyokat taglalja.

Nyolcadik könyvének, a Komáromi varázslatoknak a középpontjában a József Attila utca áll.

„Ebben az utcában nőttem fel, ez Dél-Komárom egyik legrégebbi utcája, ahol sok-sok dolgos mesterember élt. Például Both András barátom édesapja volt az első fogtechnikus a városban, Baliga Tibor barátom édesapja kereskedő volt, az én édesapám tv- és rádiószerelő. Kicsit talán morbid történet, de a József Attila utcában működött Fejei Géza magán temetkezési vállalata, szóval én a gyermekkoromban koporsókban bújócskáztam. A mai Szent Imre-iskola régebben Klapka-iskola volt, én és a két nővérem, no meg sok barátom is itt tanult, szóval egy bővebb részt szenteltem ennek a fejezetnek. Az utca történetén át szerettem volna megírni az itt élők élettörténetének egy részét, illetve az utca történetén keresztül kicsit megismerhető Komárom története is” – vallotta a szerző.

A Komáromi varázslatok megírásában Kuntz Zoltán sok segítséget kapott a Csapatmúzeumtól, kutatott az interneten, sok barátja küldött fotókat és persze benne vannak a saját emlékei is. A könyvet Szám- adó Emese, a Klapka György Múzeum igazgatónője lektorálta. Egyelőre magánkiadásban jelent meg, de amennyiben lesz iránta érdeklődés, Zoltán szeretné könyvkereskedőkön keresztül is értékesíteni azt.