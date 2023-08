– Hogy került a fotózás bűvkörébe?

– Már gyerekkoromban érdekelt a fényképezőgép. Abban az időben ez még nem volt általános, de a szüleimnek volt egy nagyon jó minőségű tükörreflexes fényképezőgépük, amivel anyukám nagyon jó családi fotókat készített. Felső tagozatos lehettem, amikor vasárnap délelőttönként elbűvölve néztem Korniss Péter fényképezésről szóló kitűnő sorozatát a televízióban. Fotóművészek munkásságán keresztül mutatta be az objektívek látószögeit, és beszélt arról, mitől izgalmasak a képek. A középiskolában kitűnő tanáraim voltak. Dr. Alexai Zoltán természetfotós, Lőrincz László amatőr filmes fényképész, akitől, bár kémia- és fizikatanár volt, nagyon sokat tanultunk a művészetekről. Meglátogattuk a szintén a Kazinczyban tanító Kolozsváry Ernő, később Győr első szabadon választott polgármestere, gyönyörű kortárs képzőművészeti gyűjteményét. Én ott köteleztem el magam a kortárs művészetnek. A tanítóképző főiskolán Góczán Karcsi bácsi egyengette munkámat. Amikor meglátta, hogy érdekel a fotográfia, kaptam egy kulcsot a laborhoz. Majd jött egy pályázati lehetőség. A Kisalföld újság hirdetett pályázatot fotóriporteri állásra, amit meg is nyertem. 1986-ban léptem be a szerkesztőség kapuján, és köteleztem el magam a fotóriporteri munkának, ami a ’90-es évek első harmadáig tartott. Részt vettem több alternatív napilap megalapításában, majd bezárásában. Az utolsó napilapnál úgy döntöttem: nem szűnik meg többet a munkahelyem. 1993-tól szabadúszó vagyok.

– Milyen témák érdeklik a fotózás területén?

– Egy fotográfust az egész őt körülvevő világ érdekli. Azt gondolom, hogy a fotográfus kötelessége a korát megörökíteni s az utódaira hagyni. Engem két dolog ragadott meg különösen. A kultúra- és a tájfényképezés. Végigfotóztam Győr összes közgyűjteményét. Sok fényképet készítettem Pannonhalmán is. Összeállítottam könyvet többek között Apor Vilmosról, a Könnyező Szűz-kegyképről, a Szent László-hermáról, a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár gyűjteményéről. Örülök annak, hogy ezeket a jelentős munkákat lehetőségem volt elkészíteni. Ezek kordokumentumok, mint ahogy az a két évvel ezelőtt megjelent Győri képeskönyv is, amelyben a város összes köztéri képzőművészeti alkotása szerepel. Nemcsak azért fotóztam le, hogy dokumentáljam, hanem azért is, hogy megmutassam, milyen szép a város. Talán ez az első fotóalbum, ami nemcsak a belvárossal foglalkozik, hanem a „peremkerületek” alkotásait is bemutatja.