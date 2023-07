A „Fun Fiction, mókás képzelgés” címmel újabb bemutató előadásra készül Román Sándor táncművész, érdemes művész, színházi rendező, az Entertainment Társulatának vezetője. A vidám táncprodukció tulajdonképpen folytatása a tavaly Tatán is bemutatott Fun Fiction darabnak.

Az előadás július 29-én este az angolkerti szabadtéri színpadon lesz látható és hallható.

Román Sándor egy már klasszikusnak számító történetet gondolt újra és vitte színpadra. A darab főhőse az életművész, sármos és minden nő szívéhez kulccsal rendelkező, jóvágású playboy, aki nem mellesleg főállásban gazdag nőket szabadít meg drága ékköveiktől. Mindig elbűvölő, mindig elegáns és mindig egy lépéssel előrébb jár.

Mi kell még ahhoz, hogy a történet kerek legyen? A mindig esetlen, mindig kétbalkezes nyomozó, aki a maga ügyefogyott módján mindent megtesz azért, hogy a tolvajt végre elkapja. Román Sándor legújabb darabjában rengeteg humorral és fergeteges táncokkal mutatják be ezt a klasszikusnak számító történetet, amely még a legborúsabb napokon is vidámságot és nevetést csal a nézők arcára.

A tatai előadás érdekessége, hogy a tanárok, oktatók, óvodapedagógusok mellett az egészségügyben dolgozók ingyen mehetnek be az elő- adásra, ha van a családban legalább egy családtag, aki a felsorolt kitételeknek megfelel. Gyakorlatilag kettő belépő vásárlása esetén egy belépő ingyenes. Román Sándor és az Entertainment Társulat így szeretné kifejezni tiszteletét a pedagógusok, az egészségügyben dolgozók felé.