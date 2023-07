Emlékkiállítás nyílt Giczy János festőművész tiszteletére, akinek művészetét 1997-ben a Sopron Kultúrájáért díjjal ismerte el a város, 2008-ban Pro Urbe díjat kapott, majd 2013-ban kiérdemelte a díszpolgári címet. Az ünnepi hetek alatt Giczy János tiszteletére további rendezvényeket is tartottak: a művész életpályáját bemutató filmet mutatták be a Festőteremben, illetve az emlékkiállítás kamarakoncerttel zárult.

Megtartották a hagyományos Soproni Ünnepi Hetek kispályás labdarúgó tornáját is a leghűségesebb városban, amelyre 14 együttes nevezett. Kiváló időben, jó hangulatban sportszerű keretek közt zajlott az egész napos torna, ahol a kupa győztese az Aramis Söröző-Sportuszoda lett.

A szervezők a város több pontján várták az ünneplőket. Számtalan programot kínáltak a Liszt-központban, a Széchenyi István Városi Könyvtárban és a belvárosban. A rendezvénysorozat kulturális helyszíneihez csatlakozott a Soproni Petőfi Színház is, ahol bemutatták az Ájlávjút és a Mindenek szerelmét. Mindezek mellett előadásokat tartottak a Barlangszínházban is, melynek színpadán A Pál utcai fiúkat adták elő a színművészek, de bemutatták még a Cigányszerelem című operettet, a Szimfonikus Abba koncertet és a Cinerellát. A Sopront, mint a jövő városát bemutató rendezvényekhez csatlakozott a Soproni Egyetem, ahol többek között startup projekteket, csomagolástervezést és az egyetem projektheti ötleteit mutatták be.

Az idei Soproni Ünnepi Hetek vasárnap ért véget a Soproni Dalosünneppel és a Dalos-kő emléktúrával. Továbbá ezen a napon zárásként tartottak meg "Az én Sopronom" című történelmi sétát Nemes Andrással, illetve koncertet adott a Barlangszínházban Rost Andrea és a Győri Filharmonikus Zenekar.