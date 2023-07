Péntektől tíz napon át országos, sőt nemzetközileg ismert előadókkal találkozhatnak az érdeklődők kertekben, fák alatt, csillagok fényében, családias hangulatban a hegykői szabadtéri fesztiválon.

- Igyekeztünk idén is megtartani a fesztiválnak azt a zenei irányzatát, ami korábban is jellemezte a Tízforrást. A fellépők a könnyűzene, a világ- és a népzene, valamint a jazz képviselőiből kerülnek ki - mondta dr. Jakab Zsolt szervező. Hegykő jegyzője hozzátette, a fesztivál színvonala és a produkciók száma hasonló lesz, mint amit a pandémia előtt megszokhatott a közönség. A nagyszínpadon jellemzően este nyolc órakor kezdődnek a programok. Fellépői közül kiemelte a pénteki nyitókoncertet adó 30Y zenekart, akik korábban még nem jártak Hegykőn. Visszatérő zenekar ugyanakkor az idén negyven éves jubileumát ünneplő Pál Utcai Fiúk, a Budapest Bár, valamint Szabó Balázs Bandája.

A Tízforrás visszatérő fellépője Szabó Balázs Bandája, akik 2019-ben is felléptek és idén újra itt lesznek.

- Horgas Eszter és Falusi Mariann Simply the best című hétfői koncertje is igazi nyár esti szórakozásnak ígérkezik hazai és világslágerekkel. Feltétlenül meg kell említeni a szerda esti koncertet, ami igazi kuriózum. A Rendhagyó Prímástalálkozón a magyar zenei élet kimagasló egyéniségei - köztük Pál István „Szalonna” - muzsikálnak együtt, akik ugyan különböző zenei műfajokat képviselnek, közös zenei anyanyelvük azonban a magyar népzene. Egy angol zenei szaklapban azt írták róluk: "A Rendhagyó Prímástalálkozó nem más, mint a népzene, a jazz, a rock és a klasszikus zene területéről érkező zenészek szupercsapata, a kapcsolódási pont pedig a magyar zenei hagyományok iránti mély tisztelet."

A Grófkert mellett a hegykői Csipkeházban, a fertőhomoki tájházban, a hidegségi Papkertben és Szent András-templomban, valamint a sarródi Szent István vértanú templomban is lesznek zenei programok. Kiállításokkal, kertmozival, valamint kézműves- és ökotúra programokkal is készültek a szervezők.

Az ünnepélyes megnyitót pénteken tartják a Tornácos házban, ahol a tavaly elhunyt Somogyi György Munkácsy-díjas festőművész kiállítása látható a fesztivál ideje alatt. Új helyszínként került a programba az Öreg iskola, ahol a Hegykői Művésztelepen korábban, valamint frissen készült alkotásokból rendeztek kiállítást.