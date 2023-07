Korábban azt közölte a tatai Kuny Domokos Múzeum, hogy filmforgatás miatt vármúzeumot és a várudvart is lezárják július 19-21 között, valamint 24-én.

Szerdai közleményük szerint, a tengerentúli filmstúdiókat érintő színészsztrájk a Tatai Vár és a Várudvaron zajló filmforgatási munkálatokat is érinti, ezért az előre meghirdetett időpontoktól eltérően alakul a lezárások időpontja.

Az alábbiak szerint várják a látogatókat:

2023. július 21-én, pénteken a Várudvar és a Vármúzeum nyitva lesz. 15 órakor az "Ami a lábunk alatt hever" című kiállításunkban tárlatvezetés keretében búcsúztatják a római korból származó lófej vértezetet. Ezen a napon 11 és 14 órakor Különleges helyek elnevezésű sétáik is elindulnak.

2023. július 22-én, szombaton a Tatai Vár és a Várudvar is zárva lesz.

2023. július 23-án, vasárnap a Tatai Vár és a Vármúzeum 9:00 és 17:00 óra között várja látogatóit.

2023. július 24-én, hétfőn a Tatai Vár és a Várudvar is le lesz zárva.

2023. július 25-én pedig a megszokott nyitvatartás szerint, 9:00 és 17:00 óra között lesznek nyitva. Ezen a napon 11 órakor mutatják be azt a különleges arany leletanyagot, amely a legújabb régészeti

kiállításuk anyagát gazdagítja majd.