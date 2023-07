A Győri Balett 120 előadást 16 MiniBalett és Wobbelyoga foglalkozást tartott az elmúlt egy évben 28 ezer néző előtt. A 2022/23-as évadban 16 darabot tartottak repertoáron és öt új produkciót mutattak be: a Max és Móric gyermekelőadást, a Peer Gynt-öt, a Négy évszakot a Liszt Ferenc Kamarazenekarral 60 éves jubileumán, Bogotában Fauré Melisande darabját, illetve a 18. Magyar Táncfesztiválon a Maszkabál 2-t.

Számos vidéki fellépésük volt és gálákon álltak színpadra idén is, de az országon túl is megmutatták tehetségüket, külön-külön és együttesi szinten is. Oszaka, Bécs, Bogota csak néhány nagyváros, ahol ismét letette névjegyét a Győri Balett.

Az évad végén elköszönt a társulattól Lukács András rezidens koreográfus, de darabjait repertoáron tartják. Alexey Dolbilov táncművész 18 év után intett búcsút, míg Téglás Bánk öt év után máshol folytatja karrierjét. Elköszönt év közben Heizer Anita gazdasági ügyintéző, Hécz Péter fővilágosító pedig nyugdíjba ment.

Ebben az évadban is számos kitüntetéssel büszkélkedhettek a Győri Balett tagjai: Krokkel András világosító, Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést kapott Krokker Katalin öltöztető, a Kultúra Napja alkalmából elismerésben részesült. Luka Dimic megkapta az Audi Hungaria Minőségi Táncművészetért díját, Tatiana Shipilova pedig a Kardirex díjat, Tüű Barbara a Carmen díjnak örülhetett nagyon, míg Csepi Alexandrát Magyar Bronz Érdemkereszttel tüntettek ki. Az évad legjobb táncművészének pedig Herkovics Eszter Adriát választották.

Az együttes hét, jubiláló törzsgárdatagot köszöntött az évadzárón: Tatiana Shipilova 10, Marjai Lili Anna 10, Engelbrecht Patrik 10, Gémesi Máté 10, Kutasi Éva 10, Vargha Tamás szintén 10 éve, míg Keszeiné Tóth Bernadett immár 20 éve tagja a Győri Balettnek.