Igazán mozgalmasra sikeredett az észak-komáromi Jókai Színház 2022/2023-as évada, már csak azért is, mert a teátrum idén ünnepelte 70 éves fennállását, és a kerek évfordulóról két gálával emlékeztek meg.

Gál Tamás igazgató és Varga Emese művészeti vezető foglalta össze a jubileumi évadot és ismertette a következő évad repertoárját.

Egy hároméves projekt is elkezdődött, melynek első állomása a Woyzeck bemutatója volt, amit a társulat tagjai a Pozsonyi Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói­val állítottak színpadra. Az elmúlt évek egyik legnagyobb produkcióját kétségkívül A Pál utcai fiúk című musical bemutatása jelentette, melynek akkora sikere volt, hogy jelenleg is másfél ezer ember vár arra, hogy jegyet válthasson az előadásra, ezért a musical a következő évadban is repertoá­ron marad.

Idén márciusban Kossuth-­díjat kapott Dráfi Mátyás színművész, míg Mokos Attilát nemcsak a magyarországi színházi szakma tüntette ki Jászai Mari-díjjal, de a szlovák „Nap a hálóban” díj két kategóriájában is ő bizonyult a legjobbnak.

A színháztörténet egy korszaka zárult le a 2022/2023-as esztendőben, ugyanis már az égi színpadon játszik Ferenczy Anna és Szentpéteri Aranka, akik mindketten a színház alapítói közé tartoztak.

Nagy sikert arattak, 7–7 alkalommal játszották a székesfehérvári Vörösmarty Színház Boeing, Boeing című bohózatát, illetve a Miskolci Nemzeti Színház Babaházát.

Elindult a Jókai Színházban a Kisebbségi Színházi Fesztivál, amit kétévente szerveznek majd meg. A fesztivál telt házas előadásokat és tartalmas szakmai beszélgetéseket hozott.

Varga Emese művészeti vezető elmondta, hogy az évad során 158 előadást játszottak, ebből 130 volt a saját produkció, míg a darabokra több mint 39 ezer néző váltott jegyet. Mindkét számadat kicsit meghaladja az elmúlt évek átlagát.

A 2023/2024-es évad „A tükrök évada” lesz, és négy nagyszínpadi bemutatót láthat a közönség, a Koldusoperát, a Mefisztót, az Úri murit és a Föltámadást. Vendégelőadásként szerepel a repertoárban a Veszprémi Petőfi Színház és a Csavar Színház közös produkciója, a Táncórák című szemléletformáló játék. Érkezik még a Káva Színház A szigettel, a Terminal Workhouses a Játszóházzal és a Vígszínház a Béranyákkal. Emellett – szintén saját előadásban – készül a Hapcikirály zenés mesejáték is.

Az elmúlt három évben három új bérletet vezettek be, így a nézők most már nyolc bérletből választhatnak, melyek augusztus közepétől lesznek megvásárolhatóak, a bérletek megújítása szeptember 10-ig tart. Augusztus 22-én pedig az Egressy Béni Városi Művelődési Központtal már harmadjára szervezik meg a Bérletek Éjszakáját a belváros szívében.

Gál Tamás igazgató az évadzárón nemcsak az elmúlt évadról beszélt, de ötéves mandátumának már letelt három esztendejét is összefoglalta. Kiemelte, hogy lett saját, engedélyezett műhelyük és raktáruk, lemosatták az épületet, kicserélték az összes ablakot és előkészítették a tetőcsere megvalósítását. A következő időszakban akadálymentesítik a színházat, liftet szerelnek be, lecserélik az összes reflektort, és autistabarát intézménnyé válnak. A direktor hangsúlyozta, a következő két évben azon lesz, hogy felújítsák a nagyszínpadot és a stúdiószínpadot egyaránt, megoldják a légkondicionálást, és új autóbuszt vásároljanak, mellyel a kiutazásokat bonyolíthatják.

Gál Tamás hozzátette: azon dolgoznak, hogy folyamatosan fiatalítsák a társulatot, ez azonban nagyban függ a fenntartó, azaz Nyitra megye költségvetésétől. A társulatban lesznek személyi változások, ezekről azonban majd csak az évadnyitón tájékoztatnak.