Ahogy arról korábban beszámoltunk, Győr első könyvkölcsönző automatáját telepítette a vidéki buszpályaudvar pénztárának bejárata mellé a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér.

- Az önkiszolgáló csomagautomatákhoz hasonlóan működő kölcsönzőautomata ötlete még a pandémia időszakában merült fel - kezdte megkeresésünkre Horváth Sándor Domonkos az intézmény igazgatója. - Igaz akkor is volt lehetőségük az olvasóknak kölcsönözni. Akkor az előjegyzett olvasmányokat összekészítettük, és a könyvtár épületében, meghatározott időben adtuk át.

Egyre növekszik a könyvtárba járók száma, mára ismét a pandémia előtti időszakot közelíti. Ugyan a nyitvatartási idő elég hosszú mind a Központi, mind a Kisfaludy Károly Könyvtárban, a rohanó világunkban mégis az időhiány a legszűkebb keresztmetszet - vélekedett az igazgató.

- A készülék elhelyezésre több ötlet is felmerült. Több hónapos előkészítés előzte meg. Megyei és regionális feladatokat is ellátó könyvtárként igyekeztünk olyan helyszínt választani, ami a centrális elhelyezkedésének köszönhetően mind a győri, mind a vidéki olvasóinknak kényelmesen megközelíthető legyen. Fontos szempont volt még, hogy esőtől védett helyen tudjuk felállítani és biztosított legyen az áramellátása is - mondta el érdeklődésünkre Horváth Sándor Domonkos.

Meglepetés a tesztelőknek

Mint megtudtuk, a kölcsönzőautomatát érvényes olvasójeggyel lehet használni. Az olvasók kényelmesen, otthon a számítógépen, vagy akár útközben okostelefonról is megrendelhetik a kívánt könyveket az online felületen keresztül. Amikor azok bekerülnek az automatába, kapnak róla egy értesítést, hogy átvehetik. Az olvasójegy nyitja a rekesz ajtaját. A készülék arra is alkalmas, hogy oda vigyék vissza a könyveket. A tervek szerint hetente 2-3 alkalommal töltik és ürítik majd a kölcsönző automatát a könyvtár dolgozói, de igény szerint ezt akár napi rendszerességel is elvégzik.

- A tesztidőszak épp ezt szolgálja, hogy ellenőrizzük a beállításokat, felmérjük az igényeket, kipróbáljuk, hogy mi a legoptimálisabb módja a működtetésnek. Erre majd az olvasókat is szeretnénk felkérni, hogy egy hónapon át teszteljék a működést, és visszajelzéseikkel segítsenek a finomhangolásában. Ezért cserébe meglepetéssel készülünk - mondta Horváth Sándor Domonkos.

Nem a könyvtárat helyettesíti, az olvasási lehetőséget szeretnék támogatni

- Ez a szolgáltatás kiegészítése a könyvtári szolgáltatásoknak. Gyorsítja és gördülékennyé teszi a kölcsönzést - tette hozzá. Példaként említette még, hogy például olyan estetekben is lerövidülhet a várakozási idő, amikor az adott könyvet egy másik épületből kell átkérni, hiszen a kiválasztott olvasmányt közvetlenül az automatába tudják elhelyezni egy közbeiktatott állomás kihagyásával.

A jövőbeni tervekkel kapcsolatban megtudtuk, ha beváltja a hozzá fűzött reményeket, ha a lakosság igényli - és a forrás is meglesz rá -, több városrészben, ahol nincs könyvtár és a technikai feltételek is biztosítottak, örömmel helyeznek ki további automatákat.