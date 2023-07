Fantasztikus hangulatban zajlott a Lenck villa kertjében, ötödik alkalommal megrendezett kórusfesztivál. Csodálatosabbnál, csodálatosabb dalok csendültek fel az együtteseknek köszönhetően. A nyitónap délutánján, július 1-jén egyházzenei koncertet adtak a Soproni Református Templomban, majd kóruspiknik volt a Lenck-villa körül.

A kerti pódiumon fellépett a Goldmark Énekegyüttes, a Soproni Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar, két ágfalvi együttes, a Dalforrás Népdalkör, és a Hajnalpír Énekegyesület, a Bánfalvi Kórus, Sonitus Scarbantiae Nőikar, és a Fidelissima Vegyeskar. A napot az Octovoice Énekegyüttes koncertje zárta.

Nem csak a komolyzenét kedvelők merülhettek el a muzsika adta örömökben, hanem a kicsit könnyedebb zenei stílust szeretők is megtalálhatták a számukra tetsző dallamokat.

A Fidelissima vegyeskarnak köszönhetően például a We Will Rock You-t is meghallgathatta a közönség, de közös éneklésre is volt lehetőség.