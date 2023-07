KomáromIzgalmas kiállításra invitálja a látogatókat július 22-től a komáromi Brigetio Öröksége Látogatóközpont, melynek új időszaki tárlata a Honvéd Menház történetébe nyújt betekintést. Számadó Emese igazgatónő elmondta: az 1848/49-es forradalom és szabadságharc után felmerült a kérdés, hogyan oldják meg az elaggott, rokkant honvédek, illetve a honvédek még élő családtagjainak gondozását. Erre a célra jött létre a Honvéd Egylet Mozgalom, majd 1869-ben felmerült a menház alapításának gondolata, melyre léteztek angol, francia és amerikai példák. A létesítmény közadakozásból épült, anyagilag hozzájárult Kossuth Lajos, Jókai Mór, de még maga Ferenc József császár is 5000 forinttal. Az épület Lehner Ödön tervei alapján, neoreneszánsz stílusban épült fel Budapesten, Ferencvárosban a Soroksári úton.

„A menház 1872 és 1928 között működött. Utolsó lakója, Lebó István közhonvéd 1928. június 1-jén hunyt el. A menház 56 éves fennállása alatt 1100 honvédról és családtagjukról gondoskodott. A gondozottak szigorú napirend szerint éltek, egy bizonyos erkölcsi magatartást követeltek meg tőlük. Egy szobában többen laktak, volt egy szobaparancsnok, aki ügyelt a rendre, délelőtt foglalkozások zajlottak, délután pedig lehetőség nyílt kimenőre, ha azt a gondozottak előre jelezték. Lehetőség volt hosszabb, maximum 10 napos eltávozásra is. Az itt lakók ellátogattak a kocsmába is, ahol nemcsak szabadságharcos történeteket meséltek, de bizony néha össze is verekedtek a többi vendéggel. Ez súlyos esetben a menházból való elbocsátással is járt. Amúgy nagyrészt önellátóak voltak, konyhakerttel rendelkeztek és állatokat is tartottak” – mondta el az igazgatónő.

Az időszaki kiállítás nemcsak dokumentumokat tartalmaz, de a menház homlokzatának 1:35-ös kicsinyített makettjét is. A tárlat augusztus 27-ig tekinthető meg a Brigetio Öröksége Látogatóközpontban.