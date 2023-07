Csornán idén is megrendezik a már hagyományos nyári programsorozatot, a Zenepaviloni koncerteket. Hat héten át különböző stílusban muzsikáló együttesek lépnek a közönség elé a Szent István téri zenepavilonban.

Július 7-én lesz az első koncert, amikor az Ed Philips and the Memphis Patrol lép a pavilon színpadára és Elvis Presley slágereit elevenítik fel.

Július 14-én a Madarak házibuli-zenekar koncertezik, kompromisszummentes, de a hazai fülnek könnyen befogadható zenével várja a hallgatókat.

Július 21-én a Jazzformers formáció játékát élvezheti a csornai közönség. A szerzői alkotások mellett jazzslágerek, feldolgozások is hallhatók, a klasszikus jazz határait feszegetve.

Július 28-án a Bliue sPot zenekar szórakoztatja az érdeklődőket bluesklasszikusokkal és változatos stílusú funky-, jazz- és folkzenei elemekkel vegyített saját dalokkal is.

Augusztus 4-én a Midnight Boogie Party Band érkezik a pavilonba a legnagyobb hazai és nemzetközi slágerekkel.

Augusztus 11-én a Szigeti Juli Electro Swing muzsikál. Klasszikus szving, ötvözve az elektronikus tánc- és popzenével.

A koncertek este nyolc órakor kezdődnek.