Lantos-Borbély Katalin, a For You egyik énekesnője családjával Komáromban, az Arany János utcában él. Negyedik alkalommal szerveztek úgynevezett házi koncertet, mely iránt egyre nagyobb az érdeklődés.

„Az udvari koncert ötlete még a koronavírus-járvány idején vetődött fel. Nem igazán tudtunk közösen gyakorolni, ezért amikor már újra lehetett koncertet szervezni, azt találtuk ki, hogy tartunk egy »főpróbát« az udvarunkon, amire meghívjuk a barátokat, ismerősöket. A siker nem maradt el, most pedig már közel 300-an voltak kíváncsiak ránk, ugyanis Viktória lányom számolta a koncertre érkezőket” – tudtuk meg Katicától.

A For You ezúttal is populáris slágereket szólaltatott meg a cappella stílusban, magyar, szlovák és angol nyelven. A komáromi közönség most hallhatta először az Olyan Ő című slágert és az I Will Survive című dalt is, amit az együttes tagjai nemrégiben raktak össze 3 perces verzióban.

Kiegészítő programként egy légtorna-bemutatót is láthatott a közönség, a komáromi Silk stúdió két növendéke, Johanna és Boglárka mutatott be lélegzetelállító gyakorlatot.

A nyár a koncertekről szól. A For Younak idén jelent meg az új lemeze Hello címmel, melyen 14 feldolgozás található.