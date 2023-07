A Kuny Domokos Vármúzeum ma 9–17 óra között tart nyitva. 15 órától a római korból származó lófejet és vértezetet is bemutató, „Ami a lábunk alatt hever” című kiállítás tárlatvezetés keretében búcsúzik. Szombaton a vár és a várudvar is zárva lesz 7–19 óra között. Vasárnap a vármúzeum 9–17 óráig várja a látogatókat. Július 24-én, hétfőn a várat és várudvart 7–19 óra között lezárják. Július 25-én, kedden a múzeum a szokásos módon 9–17 óra között fogadja látogatóit. 11 órakor bemutatják azt a különleges aranyleletanyagot, amely a legújabb régészeti kiállítás anyagát gazdagítja majd. Értesüléseink szerint egy amerikai játékfilmet forgatnak néhány napig a tatai vármúzeum területén. Megtudtuk, a tengerentúli filmstúdiókat érintő színész- sztrájk a tatai filmforgatási munkálatokat is érinti. További információ és előzetes regisztráció: 34/381-251, 30/331-7520, [email protected].