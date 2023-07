Hat nap, 16 helyszín, több mint ezer program várja a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó és Fesztivál résztvevőit az idei mottó jegyében Istenre és egymásra találni. A kétévente megtartott kárpát-medencei keresztény fesztivál ez alkalommal a Balaton partjára, Zánkára költözik július 24–29-ig, ahol egymást érik a lelki, szabadidős vagy éppen zenei programok, melyek a 14–35 éves fiatalokat célozzák. Az alkohol- és drogmentes fesztivál idén először készpénzmentes is lesz. A dél­előtt előadásokkal, áhítattal és csoportbeszélgetéssel telik a fesztiválon, majd a délután az ezernyi közéleti, hitéleti, sport- vagy kulturális program terepe. A Lehetőségek Piacán különböző keresztény szervezetek mutatkoznak be, esténként koncertezik majd Horváth Tamás, a Follow the Flow, a Sófár és az Első Lépés, vagy a Hillsong London Worship és az LZ7. A fesztivál egyik jelszava a fiataloktól fiataloknak, hiszen 600 önkéntes szervezi a programokat, étkeztetést, szállást. A fesztivál történetében először Ez az a nap! Balaton rendezvény is lesz a Csillagponton. A záró istentiszteletet élőben közvetíti a közmédia, így akár több tízezer fiatal lehet egyszerre Isten jelenlétében.

Az se csüggedjen, aki már nem sorolná magát az ifjúsági korosztályba, a Művészetek Völgyében is várják értékes programok, ismét megnyitja ugyanis kapuit a taliándörögdi LéleKzet Református Udvar 2023. július 21–30. között.

A Parókia Sajtószolgálat tájékoztatása szerint a házigazdák délelőtt tíz órától este fél hétig várják a töltekezni vágyókat művészeti és lelki programokkal: a templomban a LélekTájak interaktív kiállítással, a kertben pedig az Ablak a tájra irodalmi installációval, a minden korosztályt kreativitásra ösztönző Hagyj nyomot! alkotótérrel és egy frissítő itallal. Délutánonként művészetterápiás és igeolvasó műhelyek, fotóinstalláció, ambient zenetér, bibliodráma és improvizatív táncjáték színesíti a programot a református templomban és udvarán. A fellépők között lesz a Gézamalac gyermekzenekar, a Makám Műhely, a pápai Refis Bábozda, a Zámír Projekt, Szabó Mátyás és a Zsongom együttes is.